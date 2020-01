Le avventure di Trapelicino, quando il Golfo era terra di battaglie

La Spezia - Ma quale città dell’800! La volontà di revisionare un’assunzione storica fallace è un lavoro faticoso e quasi quotidiano, che da anni diversi storici e professori portano avanti. Nei locali del Museo Etnografico la professoressa di storia medievale Enrica Salvatori, che è anche presidente della Società Storica Spezzina, guida il numeroso pubblico in un simpatico e curioso viaggio del tempo di quasi mille anni. Tutto questo nell'ambito del ciclo "Raccontami Spezia", la rassegna curata da Giacomo Paolicchi: “Ho ripreso un mio vecchio studio, secondo me interessante per la città. Rileggendo le fonti ho scoperto cose che in un primo momento non avevo avuto il tempo di cogliere ed approndire”.

Siamo nel maggio del 1165, piena epoca di repubbliche marinare e il Golfo è terra disputata: Pisani e Genovesi sono in guerra, Portovenere è ufficialmente in mano a Genova mentre Lerici non si può dire veramente pisana ma è comunque nell’orbita malaspiniana. I pisani, come noto, sentono loro il promontorio del monte Caprione. Ebbene in quel tempo, si legge nelle fonti scritte in lingua latina, a Portovenere si svolge una vera e propria trattativa di pace ordinata dall’imperatore Federico : si legge che, proprio quando l’accordo sembra raggiunto, arriva nel borgo marinaro, la galata del corsaro Trapelicino, presa a sassate dalla calata. Scorrendo i documenti emerge che “il console genovese è il classico trombone che promette ciò che non può mantenere”.



La professoressa Salvatori, “spulciando” i documenti scritti, aggiunge altri elementi curiosi: innanzitutto che Trapelicino non è arrivato per caso. Si tratta di un pisano appartenete al ceto dirigente, al soldo però dei genovesi e quella “missione di pace” e’ una copertura. La strategia della Superba è chiara: si mostra ufficialmente di volere l’accordo ma in realtà si provoca i Pisani. Ebbene Trapelicino entrerà a Portovenere dal canale, passando per “Disco”, toponimo geografico che non si è mantenuto e non è arrivato ai giorni nostri e la cui interpretazione è ancora aperta. Sempre dalle fonti, spunta la figura del console pisano Alemanno che “politicamente” prova ad usare l’arte della diplomazia anche inventandosi titoli e azioni. Il luogo del dialogo dovrebbe essere stato alla base dell’attuale scalinata che porta a quella che oggi chiamiamo chiesa di San Pietro. Il bandito ("bannito") Trapelicino (si evince che aveva fatto qualcosa di grave, un misterioso “sceleratissimum” misfatto per il quale ha una condanna senza fine) e’ un militare mercenario, ha un mandato in quanto corsaro e ricorre a minacce per perseguire il suo scopo: non è un caso che dopo quelle sue parole se ne dicono di tutti i colori, secondo la cronaca genovese.



Il console ordina al corsaro di rimanere fino al ritorno del cappellano pisano: “Se non lo farai ti toglierò la fiducia e non potrai tornare a Genova”. Trapelicino prende tempo, mentre i pisani dalla fonda si spostano nel borgo di Portovenere. La mattina successiva il console vede la galea in movimento e pensa al peggio, che sia “in corsa”: in realtà si era mossa per andare al disco ad acquistare del vino. Secondo la professoressa Salvatori dovremmo essere dentro il Golfo, a Le Grazie o Marola. I pisani non si fidano e inviano una galea propria a Portovenere: Trapelicino la prende male e chiede spiegazioni al console pisano con cui aveva un accordo. Lui lo manda nella buca e a quel punto, a sorpresa, con la sua galea va col “brucio” sulla sua. “Indossa l’elmo, sale a cavallo e va contro Trapelicino. Il console genovese Ottobono a quel punto ordina l’attacco e scoppia una battaglia che vede in difficoltà i pisani. Alemanno fugge, Ottobono sale sulla galea pisana, rischia di essere ammazzato ma viene salvato da un soldato genovese che taglia la testa all’assalitore. I genovesi vincono e la tregua avviene subito dopo. La versione pisana è molto diversa ma alla fine arriva alle stesse conclusioni: dalla cronaca emerge una convinzione pisana di superiorità in forza e coraggio ma che i genovesi li avevano fregati. Trapelicino rimarrá a lavorare per i genovesi: è bravo a prendere i pisani e le loro galee quasi sempre proprio a Portovenere e nel Golfo. Talmente bravo che su commissione spagnola si sposterà, dopo la guerra, nel Golfo del Leone, in Francia. Bordeggiò le coste di tutto Mediterraneo.