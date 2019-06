Le arene estive sono pronte, un altro modo per andare al cinema

La Spezia - Chiude il cinema "Il Nuovo" ma non rimarremo senza. Ad inizio luglio, dopo il successo della scorsa estate, riapre l'arena cinematogratica del Porto Mirabello che si unirà all'offerta complessiva che contempla anche l'Astoria di Lerici, l'Arena esterna dell'Astoria, il cinema Garibaldi di Carrara, l'Arena di Porto Venere, proprio davanti alla chiesa di San Pietro.



Ecco il programma nel dettaglio:



ARENA PORTO MIRABELLO



LUNEDI 1° LUGLIO

Ore 21.30 DOLOR Y GLORIA



MARTEDI 2 LUGLIO

Ore 21,30 SIR CENERENTOLA A MUMBAI (Le grandi prime del Mirabello)



MERCOLEDI 3 LUGLIO

Ore 21,30 SIR CENERENTOLA A MUMBAI (Le grandi prime del Mirabello)



GIOVEDI 4 LUGLIO

Ore 21.30 IL CORRIERE – THE MULE



VENERDI 5 LUGLIO

Ore 21.30 ROCKETMAN



SABATO 6 e DOMENICA 7 LUGLIO

RIPOSO



LUNEDI 8 LUGLIO

Ore 21.30 COPIA ORIGINALE



MARTEDI 9 LUGLIO

Ore 21.30 GREEN BOOK



MERCOLEDI 10 LUGLIO

Ore 21.30 GREEN BOOK







CINEMA/TEATRO ASTORIA LERICI

Chiuso per ferire, apertura dell'arena esterna dal 28 giugno



VENERDI 28 GIUGNO

Ore 21.30 SIR CENERENTOLA A MUMBAI (Le grandi prime a Lerici)



SABATO 29 GIUGNO

Ore 21.30 SIR CENERENTOLA A MUMBAI (Le grandi prime a Lerici)



DOMENICA 30 GIUGNO

Ore 21.30 SIR CENERENTOLA A MUMBAI (Le grandi prime a Lerici)



LUNEDI 1 LUGLIO

Ore 21.30 PETS 2



MARTEDI 2 LUGLIO

Ore 21.30 PETS 2



MERCOLEDI 3 LUGLIO

Ore 21.30 PETS 2



GIOVEDI 4 LUGLIO

Ore 21.30 IL CORRIERE – THE MULE



VENERDI 5 LUGLIO

Ore 21.30 PREMIO TENCO



SABATO 6 LUGLIO

Ore 21.30 CELEBRAZIONI DI S. ERASMO



DOMENICA 7 LUGLIO

Ore 21.30 NON CI RESTA CHE IL CRIMINE



LUNEDI 8 LUGLIO

Ore 21.30 NON CI RESTA CHE IL CRIMINE



MARTEDI 9 LUGLIO

Ore 21.30 ALADIN



MERCOLEDI 10 LUGLIO

Ore 21.30 ALADIN





CINEMA/TEATRO GARIBALDI CARRARA



MERCOLEDì 26 GIUGNO

Ore 21 SAGGI DI DANZA (ingresso libero)



GIOVEDI' 27 GIUGNO

Ore 21 SAGGI DI DANZA (ingresso libero)



VENERDI 27 GIUGNO

Ore 21 LA PRIMA VACANZA NON SI SCORDA MAI



SABATO 29 GIUGNO

Ore 18-21.15 LA PRIMA VACANZA NON SI SCORDA MAI



DOMENICA 30 GIUGNO

Ore 18-21.15 LA PRIMA VACANZA NON SI SCORDA MAI



DA LUNEDI 1° LUGLIO CHIUSO PER FERIE





ARENA PIAZZA S. PIETRO PORTO VENER

APERTURA LUNEDI 8 LUGLIO ORE 21.30 ALADIN



MARTEDI 9 LUGLIO

Ore 21.30 ALADIN



MERCOLEDI 10 LUGLIO

Ore 21.30 ROCKETMAN





Note:

DOLOR Y GLORIA Un regista che non potrà più fare il suo lavoro ripensa al suo passato. Almodóvar torna ad essere Pedro lasciandosi andare sul piano emotivo.



SIR. CENERENTOLA A MUMBAI

Lei lavora come domestica per Ashwin, erede di una ricca famiglia di Mumbai. Lui possiede tutto, ma è disilluso sul futuro; lei invece non possiede nulla ma è piena di speranze e lotta per i suoi sogni. I loro due mondi, così distanti, si avvicineranno, facendo emergere sentimenti inaspettati. Sapranno essere più forti dele barriere che li dividono?





IL CORRIERE-THE MULE L'incredibile storia di Leo Sharp, un novantenne che divenne un corriere della droga per il cartello messicano. Un film personale e struggente che ribadisce la complessità, la ricchezza e il carattere (in)discutibile del cinema di Eastwood





ROCKETMAN Una fantasia musicale sulla storia non censurata degli anni della svolta nella carriera di Sir Elton John. La vita di Reginald Dwight, rockstar multimilionaria nota al mondo con il nome d'arte di Elton Hercules John, scorre a ritroso, partendo da una seduta di alcolisti anonimi.



COPIA ORIGINALE (Le grandi prime del Mirabello) Un grande film capace di rendere un personaggio difficile una gioia da incontrare. La vera storia di Lee Israel che, per contrastare la povertà, decise di contraffare lettere di persone celebri già decedute. Un film raro e unico nel suo genere.



GREEN BOOK L'amicizia tra un buttafuori e un pianista talentuoso che sta per partire per un tour in giro per l'America. Il film ha ottenuto 5 candidature e vinto 3 Premi Oscar, Un classico film americano da grande pubblico scritto, diretto e interpretato con tutti gli attributi: un vero spasso.



PETS 2 VITA DA ANIMALI

(FAMIGLIE AL CINEMA) Questo nuovo capitolo esplora le vite e le emozioni dei nostri animali domestici, il profondo legame che hanno con le famiglie che li amano, e risponde alla domanda che incuriosisce da sempre chi ha un animale domestico: cosa fanno veramente i loro cuccioli quando rimangono soli in casa?



NON CI RESTA CHE IL CRIMINE (RISATE D’ESTATE) Un gruppo di amici crede di avere un'idea geniale per fare soldi facili. Ma uno scherzo del destino li catapulta negli Anni Ottanta. Il film brilla di luce propria ed è una bella boccata d'ossigeno per la commedia italiana



ALADDIN

(FAMIGLIE AL CINEMA) Prosegue con successo la politica della Disney di rivisitare i suoi classici intramontabili nella nuova veste del live-action, dopo Maleficent e La Bella e la Bestia arriva questo Aladdin in attesa del Re Leone e Mulan. Bisogna ammettere che questa nuova rivisitazione della fiaba araba ha il pregio di accontentare sia grandi che piccini permettendo a tutti di gustare al meglio i suoi effetti speciali



LA PRIMA VACANZA NON SI SCORDA MAI (RISATE D’ESTATE) Ben e Marion si sono incontrati su Tinder e decidono di trascorrere le vacanze estive insieme. Lui doveva partire con i familiari per Biarritz mentre lei aveva in programma un viaggio a Beirut con amici. Insieme scelgono come meta un luogo intermedio: la Bulgaria. Una volta giunti sul posto debbono cercare di far convivere le reciproche esigenze.