Le arene di Lerici, Spezia e Porto Venere pronta per un'altra settimana cinematografica

La Spezia - Dopo l'ottima partenza della prima settimana di cinema all'area del Porto Mirabello, ecco il programma di ciò che avverrà nei prossimi giorni. Mercoledì 10 luglio alle 21.30 a grande richiesta ecco Green Book, giovedì 11 sempre col medesimo orario sarà la volta dell'anteprima "La mia vita con John F. Donovan", mentre venerdì 12 luglio si ride con il film "Ma cosa ti dice il cervello. Lunedì 15 alle 21.30 altra grande richiesta è "Una giusta causa" mentre martedì 16 e mercoledì 17 verrà riproposto il successo "Bohemian Rhapsody", la pellicola-tributo nei confronti di Freddy Mercury e della leggendaria band "The Queen".



All'arena dell'Astoria di Lerici, sempre con l'inizio fissato alle 21.30, nel medesimo periodo "Aladin" mercoledì 10, "Il segreto di una famiglia" giovedì 11 e venerdì 12 mentre sabato 13 ecco "Nureyev - The white crow" che sarà riproposto anche domenica 14 mentre lunedì 15 ci sarà "Green book" così come martedì 16. Mercoledì 17 luglio verrà proposto "Ma cosa ti dice il cervello". Infine l'arena di Piazza San Pietro ospiterà mercoledì sera alle 21.30 "Rocketman", giovedì 11 sempre alle 21.30 "Dolor y Gloria" che sarà replicato venerdì 12. Sabato 13 luglio "Ma cosa ti dice il cervello", così come domenica 14 mentre lunedì 15 e martedì 16 ecco "Pets 2". Infine mercoledì 17 sempre alle 21.30 "Il corriere - The Mule".