La Spezia - "Quello che ho imparato della pandemia". La Skaletta Rock Club ospita da oggi dieci tavole fotografiche 30 cm x 30 cm del fotografo Jacopo Grassi. L'inaugurazione è fissata per le 18 odierne al circolo di Via Crispi con le immagini del fotografo sarzanese, già protagonista a luglio con la mostra "Aspetta un attimo", ai Fondachi. Per conoscere di più e meglio il suo lavoro clicca qui.