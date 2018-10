Lamberto Bava al Nuovo per una serata ad alto tasso di splatter e suspense

La Spezia - In occasione dell'evento dedicato al cinema fantastico “Be Fantastic”, al Castello di Lerici, che di svolgerà il 4 e 5 ottobre ideato e curato da Associazione Cinema e Cultura e Associazione culturale B52, il regista Lamberto Bava sarà ospite d'onore venerdì 5 ottobre alle 21.15 al cinema "Il Nuovo" con una serata ad alto tasso di splatter e suspense, figlio del maestro del genere Mario nonché autore dell'unica serie horror italiana: la saga "Demoni", incontrerà il pubblico raccontando il suo cinema e le nuove tendenze horror della cinematografia italiana. Moderatori dell’incontro Paola Settimini e Daniele Ceccarini a seguire la proiezione del film "Macabro": un ottimo thriller psicologico avente una sceneggiatura solida e fondamentale, difatti qui ad essere geniali sono il plot e la narrazione.



Spicca per originalità e per i due colpi di scena, posizionati rispettivamente a inizio pellicola e nel finale, che fanno rimanere il pubblico a bocca aperta. Con atmosfere inquietanti e un ritmo lento che va in crescendo, il film fa salire suspense scena per scena, cominciando col thriller, proseguendo a ritmi calmi col giallo e andando a tirare fino all’exploit finale sull’introspettivo e sul fronte paranormale. Completo ed esauriente, rimanda ai classici ”Splatters” (”Braindead”), ”Possession” di Zulawski e ”Nekromantik” di Buttgereit.