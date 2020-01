Ladri, guerre e il regime: i monumenti perduti

La Spezia - Gli spezzini lo chiamavano sarcasticamente "manòn" per via degli arti sproporzionati della figura del marinaio intento a lanciare una cima di ormeggio. Mai troppo amato, ma di certo nessuno avrebbe voluto che il monumento a Nazario Sauro facesse la fine odierna. Il bronzo fu sradicato dalle autorità nel 1944 per fonderlo e usarlo per lo "sforzo bellico". Il medaglione con il volto dell'irredentista invece è sparito nel dicembre del 2016, probabilmente facendo la stessa fine: fuso e rivenduto. "Il bronzo è per il 70 per cento composto da rame e purtroppo si trovano parecchie fonderie compiacenti oggigiorno, disposte a non farsi troppe domande sulla provenienza del metallo che lavorano", spiega il professor Fabrizio Mismas.

L'artista e storico dell'arte si è messo in testa di catalogare tutto il patrimonio di arte "pubblica" che la Spezia ha perso nell'ultimo secolo. Un inventario della nostalgia ma non solo, visto che per lo studioso alcune di queste opere potrebbero ancora esistere, magari nascoste in qualche scantinato e poi dimenticate. "Il furto, soprattutto negli ultimi anni, è il primo motivo di predazione dei monumenti - ha spiegato in conferenza presso Casa Massà - Il secondo motivo è la ritorsione politica, usata soprattutto nel passato. Il fascismo fece sparire i segni del precedente assetto liberale, ad esser presi di mira furono in particolare gli esponenti del socialismo. Dopo il fascismo lo stesso è successo ai simboli del regime. In mezzo, fra il 1940 e il 1942, il programma di dare metallo alla patria per rifornire l’industria bellica fece sparire tanti monumenti di bronzo. Per me questo è il più atroce dei controsensi: utilizzare un’opera d’arte per farne uno strumento di morte".



E così finirono per esempio negli altiforni quasi tutte le 538 lance di metallo, una per ogni caduto spezzino della Prima Guerra Mondiale, del Parco della Rimembranza. Un faldone presente presso l’Archivio di Stato di Valdellora, che Mismas ha studiato, contiene gli elenchi delle opere da sacrificare e dimostra come il ricordo dei giovani che diedero la vita nella Grande Guerra fu l'obiettivo preferito dei funzionari fascisti. Alla faccia del culto della Patria. "Non si guardava in faccia a nessuno - illustra Mismas - Il monumento a Nazario Sauro era opera di Enrico Carmassi, il più giovane della triade di grandi scultori spezzini della prima metà del Novecento (gli altri sono Angiolo Del Santo e Augusto Magli, ndr), sostanzialmente solidale con il regime fino al 1944, fino a quando quando le truppe naziste di occupazione bruciarono il suo studio. Eppure anche la sua opera fu distrutta".

Stessa sorte per il monumento ai caduti di Biassa inaugurato nel 1929, opera di Del Santo e osteggiato dall'allora parroco del paese per via del corpo nudo del guerriero rappresentato. E ancora, medesima fine fece la composizione di Pegazzano. "Oggi rimane il basamento in arenaria, ma all'inaugurazione nel 1930 c'era la classica composizione del caduto risollevato dalla figura femminile della Patria che sventolava un tricolore - ricostruisce Mismas - La cosa interessante è che l'opera fu creata presso la Fonderia Genesio, poi diventato Fusani, e quindi in uno stabilimento industriale. Autore era Oscar Minaglia di Genova, di cui è rimasto pochissimo".

Seminascosta dalla vegetazione, ai Giardini Pubblici c'è ancora traccia del monumento a Filippo Corridoni voluta dai portuali della Spezia nel 1935. "Era di Attilio Perducca e purtroppo ad oggi non pare esistano foto, quindi non sappiamo neanche come apparisse. Poco si sa oltretutto dell’autore, che ha lasciato qualche traccia al cimitero di Staglieno. Forse del suo Corridoni è presente il gesso nel Museo di Nervi, ma servirebbe una lunga ricerca per sperare di trovare qualche indizio".



Sono invece circa cento anni dalla perdita del busto di marmo a Felice Cavallotti di Piazza Ramiro Ginocchio. "Fatto sparire nottetempo da qualche squadraccia fascista nei primi anni Venti - spiega Mismas - Cavallotti era sì un patriota e garibaldino, ma anche esponente del socialismo più radicale e quindi inviso al regime. Non si ha alcuna notizia della fine della scultura, che era stata installata nel 1901. L’autore era Alessandro Boggi di Carrara, artista di rigida formazione accademica e sindaco di Carrara per quindici anni. E' l'autore peraltro anche del Garibaldi di Lerici". In seguito è toccato ai segni della dittatura venire cancellati negli anni del Dopoguerra. All'entrata del Cimitero dei Boschetti per esempio sorgeva un monumento ai caduti del fascismo. "Del 1932, una figura di marmo opera del Carmassi che si credeva fosse stata distrutta - racconta Mismas - Ebbene, ho scoperto invece che è conservata in uno scantinato del cimitero stesso. Ha peraltro scarso valore artistico a mio modo di vedere, un'opera molto retorica e per cui non vale la pena il recupero".

"Era invece interessante la statua di Mussolini creata dallo stesso Carmassi per la Casa del Balilla di Viale Amendola, poi diventata sede del liceo scientifico Pacinotti e in seguito della Polizia Provinciale - continua -. Era una statua a mio modo di vedere molto ironica, sarebbe sembrata perfetta come scenografia per 'Il grande dittatore' di Chaplin. Gli arti tubolari, quasi da pupazzo, il cranio piccolo, la figura rigida e impostata e la superficie picchiettata del corpo. Rientra nella casistica dell’opera che si ribella all’autore, che evidentemente colse alcuni aspetti della personalità di Mussolini oltre le proprie intenzioni. Pare sia stata rifusa per farne cannoni per la guerra, ma secondo me potrebbe essere sopravvissuta da qualche parte. Nello stesso palazzo, splendido esempio di architettura razionalista di Manlio Costa, c'erano decine di decorazioni in ceramica purtroppo distrutte".



Sempre in quegli anni, i bombardamenti del 1943 centrarono Palazzo Cenere in Piazza Beverini e gli spezzoni incendiari cancellarono la raccolta di dipinti che conteneva. Tra questi anche due opere di Fillia, autore del mosaico del Palazzo delle Poste insieme a Prampolini. Lo stesso edificio progettato da Angelo Mazzoni è protagonista di una storia curiosa. "Il disegno originario comprendeva undici statue: nove figure di dee sarebbero state installate in cima alle lesene della facciata e altre due, rappresentanti due soldati, all'ingresso del sacrario che dà su Via del Torretto - spiega lo storico -. Commissionate a Corrado Vigni, furono in effetti realizzate ma alla fine Mazzoni preferì non utilizzarle. Le riciclò dunque per un altro suo progetto, ovvero il Palazzo delle Poste di Ragusa, dove si possono ammirare tuttora".



Mistero sulla sorte del "Ciclista" di terracotta di Carmassi, che pare fosse posizionato all’interno del Circolo ricreativo dipendenti della Marina dopo essere stata esposto alla terza Quadriennale di Roma. Secondo un carteggio dell’autore stesso, recuperato da Mismas, risulterebbe invece acquistata dalla Federazione ciclistica di Roma. Anche in questo caso, la figura potrebbe essere sopravvissuta, magari fuori città.

Infine un'opera che non ha mai smesso di fare discutere la città negli ultimi decenni: il "Costanzo Ciano" di Francesco Messina. Oggi parte del percorso del Museo tecnico Navale, ma un tempo installata lì dove oggi sorge l'NH Hotel. "Parliamo di una statua di altissimo valore artistico, in cui si nota la mano dell'autore - analizza Mismas - Parliamo di colui che era il padre padrone dell’Accademia di Brera, di cui si diceva potesse comprare una Citroen DS con una sola opera dato il valore delle sue quotazioni". Nel 1940 dedica un’opera al comandante di Marina lo raffigura mentre tiene la spada del comando, avvolgendolo in un pastrano che viene parzialmente aperto dal vento scoprendo l'armatura che Ciano indossava sotto. "Era stato un ufficiale della Regia Marina, ma in seguito anche un gerarca fascista. La statua era pensata per essere esposta di fronte al mare, su un basamento che non a caso aveva la forma di prua di nave stilizzata. Si celebrava quindi il Ciano protagonista della Beffa di Buccari. D'altra parte lui era livornese, l'unico legame che poteva avere con la Spezia era appunto quello di eroe della guerra sul mare".