Laboratorio gastronomico all'Etnografico

La Spezia - Sabato 13 aprile presso il Museo Civico Etnografico “Giovanni Podenzana” (via del Prione, 156) dalle 19 alle 21, il Museo rinnova la proposta didattica con un laboratorio riservato a genitori e figli durante il quale i partecipanti si caleranno nel ruolo di chef tradizionali cimentandosi nella preparazione dei croxetti, tipica pasta ligure su cui anticamente ogni famiglia apponeva il proprio stemma. I cuochi utilizzeranno farina e acqua e gli stampi lignei sfidandosi a chi otterrà la pasta migliore.



Al termine della preparazione verranno offerte prelibatezze gastronomiche del nostro territorio per una cena lunigianese.



Costo: 10 € per gli adulti e 5 € per i bambini



Laboratorio per bambini dai 6 ai 12 anni. Posti limitati, obbligatoria la prenotazione, segnalando eventuali intolleranze e allergie alimentari, entro giovedì 11 aprile alle ore 12.



Per informazioni e prenotazioni:

Museo Civico Etnografico “Giovanni Podenzana” (via del Prione, 156)

Tel. 0187.727781 / museo.etnografico@comune.sp.it