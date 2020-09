La vicenda di Marie Curie chiude la rassegna 'Europa e Cinema'

La Spezia - Il Centro Europe Direct della Provincia della Spezia promuove anche per quest’anno una rassegna di film dedicati al ruolo della donna nella società. Per quest’estate l’appuntamento è quindi ancora con Europa e Cinema, un’iniziativa rivolta a tutta la cittadinanza che prevede tre appuntamenti, tra agosto e settembre, con il grande cinema ad ingresso gratuito. Tutte le proiezioni si svolgeranno alla Spezia, nell’Arena cinematografica di Piazza Europa.

Il programma di quest’anno si chiude con la proiezione dei film 'Marie Curie' giovedì 3 settembre (ore 21.00)



È la storia di una donna simbolo della scienza, ma anche del ruolo stesso delle donne in quell’ambiente generalmente solo appannaggio degli uomini. Prima donna a essere stata nominata dottoressa in fisica, professoressa alla Sorbonne, e ad aver ricevuto il premio Nobel in due campi diversi, Marie Curie ha dovuto battersi per far riconoscere il suo lavoro dopo la morte del marito. Fisica e chimica di origine polacca, Marie Sklodowska-Curie è una pioniera nello studio della radioattività. La sua vita è consacrata alla ricerca scientifica insieme al marito Pierre Curie, fino alla sua accidentale morte. In un ambiente maschile e conservatore, Marie, rimasta sola, deve lottare per trovare il suo posto. Tema della rassegna è la parità di genere, trattata da diversi punti di vista.



L’ingresso è gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili.



Sulla pagina Facebook della Provincia della Spezia sarà possibile trovare tutte le informazioni necessarie sulla rassegna.



https://www.facebook.com/provinciadellaspezia/



Per ogni altra informazione: www.europedirect.sp.it Facebook: Europe Direct Provincia della Spezia



Per prenotare serve inviare un’email a: spaziocinemailnuovo@gmail.com entro la mezzanotte del giorno prima o contattare il 348 5543921 -oppure lo 0187 24422