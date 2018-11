La toponomastica spezzina ricorda la Grande Guerra. Convegno all'Accademia Cappellini

La Spezia - “La Spezia: Toponomastica e pietre della memoria a ricordo della Grande Guerra” è il titolo della conferenza organizzata dall’Accademia di scienze lunigianese “Giovanni Cappellini” che si terrà il 9 novembre nella sede di Via XX Settembre. Il vice presidente Sergio Cozzani condurrà un viaggio attraverso le strade e le piazza cittadine, riportandoci con la memoria alla tragica epopea della Grande Guerra. Luoghi della città, lapidi, monumenti, alcuni dei quali ormai scomparsi o trasferiti dalla loro collocazione originale, ravviveranno il ricordo di vicende belliche, di sanguinose battaglie, di eroi dimenticati, di città perdute. Quella che oggi potrebbe essere letta come retorica bellicista o nazionalistica e che, forse, allora fu anche tale, in realtà va interpretata più correttamente come una forte volontà di dare a questo Paese, attraverso la memoria di una tragedia condivisa, una vera ed unica identità nazionale. Così si spiegano tanti nomi ricorrenti nelle vie di quasi tutte le città italiane. Quasi ovunque, lungo lo Stivale, troviamo una via o un corso Vittorio Veneto, o una via Piave, o Isonzo, o Gorizia, o Carso, o Pola… Così anche i monumenti o le tante lapidi che si trovano nelle piazze della nostra provincia, un po’ oscurate ormai, con i nomi dei caduti parzialmente cancellati dal tempo, celebrano la guerra vinta, ma anche un senso comune di appartenenza che, complice la Storia e le sue vicende, di tanto in tanto, con orgoglio, riaffiora nel nostro Paese.

L’argomento della conferenza è quindi assai interessante, e non solo per gli spezzini, perché si tratta di approfondire la conoscenza di tanti luoghi e situazioni che spesso diamo per scontati, ma che, in realtà, nascondono significati e valori profondi.