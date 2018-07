La storia del "Mod" raccontata da Alex Loggia e Antonio Tony Face Bacciocchi al Poggio

La Spezia - Sbarca al "Poggio orto bar" lo spettacolo teatral-musicale "Mods" che porta all'interno della storia dettagliata, curiosa, inimitabile e spesso sconosciuta del movimento. L'appuntamento, che fa parte della rassegna "Sparks", è per domani a partire dalle 21.30 e verrà portato in scena da un duo d'eccezione: Alex Loggia e Antonio Tony Face Bacciocchi

Alex Loggia è musicista, chitarrista degli Statuto, il gruppo più rappresentativo della scena Mod e ska italiana, compositore, autore, produttore, arrangiatore. Antonio Tony Face Bacciocchi, anch'egli musicista, è uno scrittore ha all'attivo dieci pubblicazioni, giornalista musicale per Classic Rock e giurato al Premio Tenco, blogger , vincitore del Premio Mei 2016 per il miglior blog di musica e cultura italiano e studioso di sottoculture giovanili.

Il loro racconto partirà cercando di far rivivere le atmosfere dei fumosi club di Soho alla fine degli anni '40 a suon di be bop jazz, al soul e al rhythm and blues, il beat di Who, Small Faces e Kinks, il reggae e lo ska, e il Northern Soul nei 70's. I Jam e il mod revival con il film “Quadrophenia”, fino ai nostri giorni in cui il verbo Mod è diffuso in ogni parte del mondo. Lo spettacolo si configura come un monologo di Antonio Bacciocchi, intervallato all'esecuzione delle canzoni più significative della storia della Musica Mod a cura di Alex Loggia. Durante il monologo vengono mostrati dischi, poster, foto, musicassette, materiale originale d'epoca per accompagnare il racconto. Per informazioni e prenotazioni 3402415669.