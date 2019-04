La storia del Commissario Vigilante, deportato a Mauthausen per aver salvato decine di ebrei

Alla Dialma Ruggiero sabato prossimo in scena uno spettacolo tratto da un testo di Maria Carmela Mugnano. Tra gli interpreti, Massimo Ferroni D’Andrea, Roberto Alinghieri e Riccardo Monopoli.

La Spezia - Sabato 6 aprile, alle 18, presso l’Auditorium Dialma Ruggiero di Via Monteverdi, in scena ‘Se siamo qui e non altrove’, di e con Massimo Ferroni D’Andrea, tratto dal testo di Maria Carmela Mugnano da un’idea dell’Associazione

Nazionale della Polizia di Stato. Racconta la storia del Commissario di Polizia Lodovico Vigilante, che grazie al suo ruolo salvò dalla deportazione numerose famiglie ebree e che per questo fu a sua volta deportato a Mauthausen, dove morì nel 1945.



Lo spettacolo, ad ingresso libero, vede tra gli interpreti anche Roberto Alinghieri e Riccardo Monopoli e si svolge all'interno del carcere di Marassi a Genova, dove Vigilante e altri esponenti della Questura di Genova che avevano contatti con il Comitato di Liberazione Nazionale furono portati dopo il loro arresto. L’autrice immagina un dialogo tra Vigilante e quella che lei definisce ‘La Voce’, cioè l’espressione della morale comune, che preferisce non schierarsi per opportunità o per paura. Lo spettacolo, che ha ottenuto il patrocinio di Regione Liguria, Comune della Spezia, Anpi, Aned, Ucei e Comitato Provinciale Unitario della Resistenza La Spezia, andrà in scena sabato 6 aprile, alle 18, presso l’Auditorium Dialma Ruggiero di Via Monteverdi. Coop Liguria sostiene lo spettacolo nell’ambito delle molte attività di tutela della memoria che promuove in tutta la regione, in collaborazione con associazioni e istituzioni locali.