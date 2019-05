La storia dei quartieri della vecchia Spezia attraverso le immagini e il dialetto

La Spezia - Prosegue il progetto "Univesità di strada" con due eventi promossi dall'associazione Aidea. Venerdì 3 maggio alle 16,30 presso la sede di via Persio ecco "Percorsi d’autore: “Storia dei quartieri della vecchia Spezia attraverso le immagini”, con protagonista il gruppo dialettale "La n'è mai tròpo tàrdio". Verrà rivisitata la storia complessiva dei quartieri storici spezzini attraverso le immagini più significative e piacevoli aneddoti. Ci guiderà nel percorso, con proiezioni, il prof. Pier Giorgio Cavallini. L’esposizione sarà intervallata da letture in dialetto a cura del gruppo che fa parte della compagnia teatrale "Il Palcoscenico”. Le poesie sono per lo più tratte dall’antologia dialettale spezzina curata da Eugenio Giovando e Pier Giorgio Cavallini. Ad ingresso libero, è gradita la prenotazione. Per info 3339503490 - 3297462081, info@aidealaspezia.org.



Secondo appuntamento quello di venerdì 10 maggio alle 17.30 smpre alla Aidea dovte avrrà luogo un incontro sul tema “Olivo e olio, patrimonio ligure: filiera produttiva e introduzione alla tecnica di assaggio” con prova pratica. A cura del Dott. Marco Lucchi - agronomo e capo panel APOL. L’olivo accompagna la civiltà umana fin da suoi albori. La leggenda narra che Atena donò alla ai mortali proprio l’ulivo. L’olio è portavoce di un patrimonio non solo gastronomico, ma anche identitario, sinonimo di tradizione e civiltà e uno dei pilastri della dieta mediterranea, fonte di

numerosi benefici e segreto per una vita longeva. Incontro gratuito Progetto Università di Strada, progetto di carattere nazionale finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a cura di Aidea. Informazioni segreteria: V. Persio, 27, La Spezia mart., giov, h 10-12; da lunedì a venerdì h 17-19 tel. 333 9503490 - tel 329 7462081. info@aidealaspezia.org. Corsi istituzionali riservati ai soci: associandoti potrai partecipare ai corsi al solo costo del

rimborso spese.