La settimana di Aidea, gli eventi

La Spezia - Ricca settimana di incontri con Aidea. Gli appuntamenti partono dal 4 febbraio. Inoltre, sono aperte le iscrizioni al corso “Social 10 e lode!” Guida per il quotidiano e per l’azienda: utilizzo dei principali social network e creazione di una strategia di comunicazione. La docente è Chiara Tenca, giornalista. Questo corso si propone di approfondire l'utilizzo dei principali social network: Facebook, Instagram, Twitter e Linkedin. Strumenti che possono essere utilizzati per piacere, per pubblicizzare le proprie attività e per il business. Dopo averli studiati uno per uno, ci si concentrerà sul loro uso all'interno di una strategia di comunicazione, si metteranno in evidenza i più comuni errori da non commettere e si dedicherà una parte delle lezioni per un impiego a livello aziendale. I corsi sono riservati agli associati. Le conferenze sono a ingresso libero Segreteria: V. Persio, 27, La Spezia mart., giov, h 10-12; da lunedì a venerdì h 17-19 tel. 333 9503490 - tel 329 7462081- 0187 300835 info@aidealaspezia.org



la settimana di Aidea



Mart. 4 febbraio c/o L. Classico ore 15,30 Clara Vigorito laureata in Storia dell’Arte e in Conservazione dei Beni Culturali, docente di Teologia e Arte all’ISSR “Niccolò V” conversazione:“L’icona: le mani, il volto. Le origini, le tematiche, i caratteri stilistici”: introduzione al tema dell’icona in 3 incontri. Relatrice: prof.ssa Clara Vigorito, ,



martedì 4 febbraio h 17,10 c/o L. Classico, Storia contemporanea Lorenzo Baruzzo Fare l’Italia. Appunti di storia sociale. Vicende meridionali dopo l’unità. Storia del brigantaggio e dell’emigrazione.



Mercoledì 5 febbraio h 17,00, LETTERATURA a cura di Milena Sturlese sul tema: Primo Levi: non solo testimone ma anche narratore: romanzo “La tregua"



giovedì 6 febbraio h 16,00 FILOSOFIA c/o L. Classico, a cura di P. Fattori Breve corso essenziale di filosofia moderna, Le conseguenze filosofiche della rivoluzione scientifica : la funzione di Dio nella metafisica di Spinoza e Leibniz”



giovedì 6 febbraio h 18,00 -20,00 corso Mito, Archetipo, Simbolo: il tarocco, un’arte che cura . secondo l’impostazione di A. Jodorowsky, a cura di Gianluca Pezzino. Da secoli i Tarocchi sono conosciuti soprattutto come mezzo divinatorio ma, secondo l’impostazione di Jodorowsky, possono rappresentare uno strumento straordinario per conoscere se stessi e il mondo. 5 incontri



Venerdì 7 febbraio alle ore 17,00 presso la sede Aidea via Persio, 27 per il Progetto “Educazione finanziaria” Gianluca Tassi condurrà una conversazione sul tema Elementi generali sui mercati: uno sguardo rivolto al mondo dell’economia e della finanza che ci riguardano come famiglie, come cittadini, come contribuenti.



SABATO 8 febbraio ore 10 -12 Via Persio, 27 Alessandra Cerretti, scrittrice presenta “La banda degli occhialuti. Tutti per uno e uno per tutti” e conduce un laboratorio di lettura con giochi in inglese. Gratuito. E’ gradita la prenotazione.



Per le lingue straniere proseguono inglese, spagnolo, francese, cinese, giapponese, arabo e russo

iscrizioni a INFORMATICA, CERAMICA, TRUCCO, CUCINA, SMARTPHONE, ERBORISTERIA