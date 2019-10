La settimana del Nuovo e dell'Astoria: ecco i film al cinema

La Spezia - Una nuova settimana di proiezioni cinematografiche al cinema "Il Nuovo" della Spezia ed "Astoria" di Lerici. Ecco nell'ordine i programmi, le date e le trame dei film.



Mercoledì 9 ottobre

Ore 15 VAJONT PER NON DIMENTICARE

Ore 17.45 L’UOMO CHE VOLLE VIVERE 120 ANNI

Ore 19.30 IO LEONARDO

Ore 21.15 ROGER WATERS US + THEM



Giovedì 10 ottobre

Ore 15.45 -18-21 LE VERITA’



Venerdì 11 ottobre

Ore 15.45 -18-21 LE VERITA’



Sabato 12 ottobre

Ore 15 -17-19-21 LE VERITA’



Domenica 13 ottobre

Ore 15-17-19-21 LE VERITA’



Lunedì 14 ottobre

Ore 16.30 PEPE MUJICA UNA VITA SUPREMA

Ore 18 WEATHERING WITH YOU (Anime al Cinema)

Ore 20.30 APOCALYPSE NOW FINAL CUT (i capolavori restaurati)



Martedì 15 ottobre

Ore 16.30 PEPE MUJICA UNA VITA SUPREMA

Ore 18 WEATHERING WITH YOU (Anime al Cinema)

Ore 20.30 APOCALYPSE NOW FINAL CUT (i capolavori restaurati)



Mercoledì 16 ottobre

Ore 15.30 PEPE MUJICA UNA VITA SUPREMA

Ore 17-21 LA VERITA’

Ore 19.00 WEATHERING WITH YOU (Anime al Cinema)



CINEMA ASTORIA

Mercoledì 9 ottobre

Ore RIPOSO



Giovedì 10 ottobre

Ore 21 JOKER



Venerdì 11 ottobre

Ore 21 JOKER



Sabato 12 ottobre

Ore 18 -21.00 JOKER



Domenica 13 ottobre

Ore 16-18.15-20.30 JOKER



Lunedì 14 Ottobre

Ore 21 JOKER



Martedì 15 Ottobre

RIPOSO



Mercoledì 16 Ottobre

RIPOSO



IO LEONARDO

Regia di Jesus Garces Lambert. Un film con Luca Argentero, Angela Fontana, Massimo De Lorenzo, Francesco Pannofino. Titolo originale: Inside Leonardo. - Italia, durata 90 minuti.Lo sguardo ipnotico e la bellezza virile di Luca Argentero sono chiamati a incarnare uno dei più grandi geni dell'umanità nel film Io, Leonardo per un ritratto non banale e lontano da ogni stereotipo. A 500 anni dalla scomparsa dello scienziato e artista toscano (morto il 2 maggio ad Amboise in Francia nel 1519) la pellicola vuole restituire l'uomo fuori dagli schemi che con le sue opere e le sue invenzioni ha lasciato un segno profondo nell'immaginario collettivo.



ROGER WATERS US + THEM

Regia di Sean Evans, Roger Waters. Un film con Roger Waters, Dave Kilminster, Jess Wolfe, Joey Waronker, Holly Laessig. Gran Bretagna,durata 135' Tra maggio del 2017 e dicembre del 2018 il fondatore e autore dei Pink Floyd Roger Waters intraprende con una band completamente rinnovata un tour mondiale di 157 date tra Nord, Centro, Sud America, Europa e Australia/Nuova Zelanda. La strepitosa serie di sold out si trasforma, com'era prevedibile, in un film che non intende essere pura riproposizione di quel live magnificente e grandioso ma integrarlo con contenuti creati ad hoc.



L’UOMO CHE VOLLE VIVERE 120 ANNI

Il giornalista Adriano Panzironi , autore del best seller ”Vivere 120 anni“, ha venduto oltre 400mila copie , ha conquistato circa mezzo milione di persone, delle quali, moltissime hanno risolto varie patologie più o meno gravi e altre sono in via di guarigione grazie semplicemente al suo stile di vita: “LIFE 120”.



VAJONT PER NON DIMENTICARE

In occasione della commemorazione di questa immane tragedia (56° anniversario), il Nuovo La Spezia prevede di organizzare - in un’unica giornata di due film-sul disastro del Vajont: VAJONT ’63, IL CORAGGIO DI SOPRAVVIVERE e VAJONT, UNA TRAGEDIA ITALIANA Per dare la massima visibilità e una degna ribalta nazionale alla commemorazione della catastrofe del Vajont, è prevista l’organizzazione di un grande evento istituzionale presso il Senato della Repubblica, in data 8 ottobre 2019, alla presenza di autorità, figure istituzionali di rilievo, parlamentari della Repubblica e giornalisti della carta stampata e delle emittenti televisive In questa occasione si terrà una conferenza stampa di presentazione, con gli interventi del Sindaco di Longarone, del Presidente della Fondazione Vajont,dei rappresentanti della Regione del Veneto e dei rappresentanti delle Associazioni dei Superstiti e dei Sopravvissuti del Vajont.- (Regia di Nicola Pittarello)



JOKER

Regia di Todd Phillips. Un film con Joaquin Phoenix, Zazie Beetz, Robert De Niro, Frances Conroy, Marc Maron. Titolo originale: Joker - USA Leone d’oro a Venezia. il film coinvolge lo spettatore grazie al ritmo, mantenuto sempre alto. E’ la storia di colui che ha sempre subito e che deve reagire, per potere esistere. Il tema del farsi giustizia da soli. Una tematica classica, del sentimento popolare tipicamente americano, ormai e oggi più che mai insediato anche in noi, abitanti della vecchia Europa. Una tematica che riporta all’istinto, alla giustificazione della necessità di non rispettare sempre e comunque il senso comune della distinzione tra bene e male. Joker rappresenta l’arcano del matto, che rimette in dubbio la necessità della razionalità e del confronto nel rispetto di regole comuni, Lo stesso Joker dichiarerà infatti il suo totale individualismo e la sua antipolitica.



LE VERITA’

Regia di Kore'eda Hirokazu. con Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke, Clémentine Grenier, Manon Clavel. Titolo originale: La vérité. Titolo internazionale: The Truth. Francia, durata 107 minuti. Commedia arguta dotata di dialoghi spesso brillanti e di attrici di grande rilievo (una Deneuve in grande spolvero e una Binoche che stupisce per la capacità di recitare in molti film diversissimi ma sempre di qualità), film francese in tutti i sensi (anche se di un regista giapponese) che ha il pregio di intrattenere e di far pensare e forse il leggero difetto di dare un senso di già visto (rapporto genitori-figli, discorso metafilmico sull'arte, riflessioni sul potere della parola e sulla natura ingannevole della memoria, temi già presenti in molti film francesi, si pensi ad un esempio fra i tanti.



PEPE MUJCA UN VITA SUPREMA

Regia di Emir Kusturica. Un film con Pepe Mujica. Titolo originale: El Pepe, una vida suprema. - Argentina, Uruguay, Serbia, durata 74 minuti. Il Che Guevara senza sigaro”, “il Presidente più povero del mondo”, “El Pepe”. Come raccontano i suoi tanti soprannomi, José Mujica non ha bisogno di presentazioni: è personaggio noto e amatissimo dal suo popolo e non solo. Per il suo film sull’ex presidente uruguaiano, Kusturica sceglie la via della conversazione informale, e non potrebbe fare altrimenti con un soggetto come Mujica, che apostrofa le platee ai suoi comizi affermando che dovrebbero scambiarsi il posto: il popolo sul palco e lui, il suo rappresentante, di sotto ad ascoltarlo.



APOCALISSE NOW FINAL CUT

Quarant'anni fa usciva nelle sale cinematografico uno dei più grandi capolavori della storia del cinema, Apocalypse Now, considerato il più grande film sulla guerra in Vietnam. Quarant'anni dopo quello stesso film, diretto da Francis Ford Coppola, esce in una nuova versione, restaurata ed in 4K. distribuito dalla cineteca di Bologna. Apocalypse Now-Final Cut, ossia il montaggio finale, Il film che Coppola stesso ha definito la 'versione perfetta'. Era infatti convinto che la versione originale del 1979 fosse troppo tagliata e mentre Redux (una versione non integrale) risultasse troppo lunga. Così ha deciso di rimettere mano non solo al montaggio, ma anche di restaurare suono e immagine a partire dal negativo originale.Il film vanta un cast eccezionale con Martin Sheen, Marlon Brando, Dennis Hopper, Robert Duvall, Harrison Ford.



WEATHERING WITH YOU (Anime al cinema) La nuova gemma del Maestro Makoto Shinkai, che sarà presentata al Toronto International Film Festival .Il film vede protagonista Hodaka che, durante l’estate del suo primo anno di liceo, fugge dalla sua remota isola natale per rifugiarsi a Tokyo. Qui, Hodaka si ritroverà ben presto ad affrontare i propri limiti sia finanziari che personali. L’incontro con Hina, una ragazza brillante e volitiva, cambierà però il corso degli eventi perché la giovane possiede un’abilità strana e meravigliosa: il potere di fermare la pioggia e far risplendere il sole…