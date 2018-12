La senatrice Pucciarelli madrina per "Altre maternità"

La Spezia - Venerdì 14 dicembre dalle ore 16.00 presso l’Auditorium della Biblioteca civica P.M. Beghi, in via del Canaletto 100, alla Spezia, si terrà la Premiazione della terza edizione del Concorso di poesia e cortometraggio “Altre Maternità” realizzato a cura dell’Associazione Percorsi, con il patrocinio del Comune della Spezia e la collaborazione del Conad city di piazza Matteotti, la Spezia.



Madrina dell’edizione 2018 la senatrice Stefania Pucciarelli, grande sostenitrice dei diritti degli animali, nel ruolo che è stato svolto negli anni passati dalla scrittrice Alessandra Giordano (2017) e dalla Senatrice Monica Cirinnà (2016). Sarà presente anche l’Assessore per i diritti degli animali del Comune della Spezia Giulia Giorgi.

Nato con l’obiettivo di diffondere il rispetto e l'amore per gli animali, il concorso, che prende il nome dall’omonima poesia della poetessa Cinzia Boccamaiello, che lo presiede, sarà dedicato quest’anno al genio di Leonardo da Vinci, in occasione delle celebrazioni per i cinquecento anni dalla sua morte che prenderanno il via nel 2019.

“Dedicando la terza edizione del Premio Altre Maternità al genio di Leonardo da Vinci, l'associazione Percorsi vuole rendere omaggio a questo grande artista che come tutte le persone intelligenti, colte e sensibili amava gli animali, -afferma la Presidente dell’Associazione Percorsi Adriana Beverini,- “le sue parole lo provano:-verrà il tempo in cui l’uomo non dovrà più uccidere per mangiare, e anche l’uccisione di un solo animale sarà considerato un grave delitto-”.

Per la sezione Poesia si aggiudicano il primo premio ex aequo Sonia Vatteroni con “AGNUS DEI e Rodolfo Vettorello con “Il gatto nero”, al terzo posto Davide Giovannini con “Botta e risposta”.

Nato per la poesia e il racconto, il Premio si arricchisce quest’anno di due nuove sezioni: una dedicata al cortometraggio, promossa anche sulla pagina facebook “Premio Altre maternità” ed un’altra sezione dedicata ad “Animali e Scienza”.

Ad aggiudicarsi la prima edizione del Premio per la sezione Cortometraggio è il video “Escluso il cane” di Paolo Maggi. Al secondo posto Enrico Caroti Ghelli con il cartone animato Cricky e Fril, terzo classificato Luciano Ibi con il documentario sulla falconeria “Amici con le ali” risultato anche il cortometraggio più votato dal pubblico di facebook sulla pagina del concorso.

Per la sezione “Animali e scienza” il premio verrà consegnato ad Angelo Tartabini, professore ordinario di psicologia generale presso il dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Parma, per il suo impegno nello studio scientifico del mondo delle scimmie. Copie gratuite del libro del Prof. Tartabini:“ Crimini contro l’ambiente: tuteliamo le scimmie per salvare l’uomo” (edizioni Liguori) saranno consegnate fino ad esaurimento, al termine dell’evento.

Biografie



Sonia Vatteroni.Nata alla Spezia, ha studiato a Firenze. Insegnante con molte esperienze di lettura e scrittura, ha collaborato con il gruppo di lettura “Il giardino dei ciliegi” a Firenze con il quale ha pubblicato racconti nell’ antologia “Cercatori di storie”. Nel 1993 ha partecipato al Seminario internazionale di scrittura creativa organizzato dalla rivista Omero, dalla cooperativa Controluce di Roma e la New York University. Ha vinto il primo premio internazionale Goccia di luna (Italia - Francia). Nel 2018 ha vinto il Premio speciale della Presidenza di “Albero Andronico in Campidoglio per una silloge di poesie. Ha ricevuto il Premio speciale Premio nazionale Teatro Aurelio (Roma) e il Premio speciale della giuria “Le Occasioni” 2018 ad Arma di Taggia. Alcune sue poesie sono in antologie e nell’enciclopedia dei poeti contemporanei di M. Luzi 2019.



Rodolfo Vettorello. Nato a Castelbaldo vive a Milano. Laureto in architettura al Politecnico di Milano con Gio Ponti ed Ernesto N.Rogers, ha operato nel settore pubblico e poi nella libera professione. In ambito letterario è assai apprezzato: membro di numerose giurie di premi nazionali letterari e di poesia. Sue poesie sono inserite in diverse Antologie. Ha ottenuto numerosi premi e affermazioni in importanti concorsi letterari. E’ socio fondatore e Presidente del Cenacolo Letterario Internazionale.



Davide Giovannini. Vive ad Imola. Ha pubblicato dal 2008 numerose raccolte di versi. Vincitore del premio “Librerie Coop” 2011 si è classificato secondo al Premio Nazionale di poesia «Alda Merini» edizione 2018 e si è aggiudicato il Premio speciale “Unitre Barga” al Premio Nazionale di poesia “Giovanni Pascoli - L’Ora di Barga” edizione 2018. Sempre nel 2018 si è aggiudicato la Menzione Speciale con Diploma d’Onore al Premio Nazionale di poesia “Ti meriti un Amore”.



Angelo Tartabin.i Professore ordinario di psicologia generale presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di Parma. In passato ha svolto attività di ricerca nelle Università del Giappone, degli Stati Uniti, del Sud Africa, e in Inghilterra. E’ autore di centinaia di pubblicazioni e di 14 volumi tra i quali: “Il mondo delle scimmie” (Muzzini), “Cannibalismo e antropofagia” (Mursia), “Una scimmia in tutti noi” (Mondadori), “Il mondo in bilico” (Mursia), “Uomini e scimmie in pericolo” (Mursia), “Crimini contro l’ambiente”( Liguori).



Paolo Maggi. Videomaker freelance, operatore di ripresa e di cortometraggio vive a Roma dal 2008 alternando lavori su commissione e produzioni indipendenti. Tra i suoi lavori: nel 2005 “Eliminato” (cortometraggio, 2’12’’, Italia), nel 2006 “Viaggio di un poeta” (cortometraggio, 3’44”, Italia), nel 2011 “Schizzi” (corto-spot, 4’29”, Italia), nel 2012 “La seconda possibilità” (cortometraggio, 1’20”, Italia), nel 2012 “Fantasie notturne” (corto-spot, 1’13”, Italia), nel 2017 “Sìne-Ma anche no” (serie, minutaggi vari, Italia), nel 2017 “Escluso il cane” (cortometraggio, 3’38”, Italia), nel 2018 “Quadro precario” (cortometraggio, 4’30”, Italia).



Enrico Caroti Ghelli. Sceneggiatore. Dopo una formazione prevalentemente musicale, con diploma in Pianoforte e poi in arrangiamento Jazz, si avvicina al teatro, fondando una compagnia teatrale con cui lavora come attore per alcuni anni. Laureato in Farmacia, nel 1999 con l’avvento del digitale nel video realizza una serie di cortometraggi con cui partecipa a concorsi nazionali e internazionali. Entra nel mondo dell’animazione come montatore presso la Toposodo. Realizza vari reportage fotografici e instaura una serie di collaborazioni con artisti diversi, con cui elabora progetti di animazione. In particolare collabora alle sceneggiature de “La Banda volante” (serie tv) RAI 2008, di “incroci” insieme a Marco Malvaldi, scrive il soggetto di “Cricky & Fril” (lungo, serie e fumetto) poi prodotto da Musicartoon/LynxMF/Red whale/IlGiornalino/Coop italia, di “Faces” (progetto crossmediale), supportato da Legambiente e WWF scrive il soggetto di “Ghost tracks” (serie live action). Attualmente collabora con Studio Campedelli, BeQ entertainment, Animalps per l’elaborazione di soggetti originali e scrittura di sceneggiature per l’animazione.



Luciano Ibi . Classe 1969, dal 2014 ha trovato interesse nel comunicare le proprie emozioni in forma cinematografica. Il tema più sentito è quello della sfera sociale e la forma utilizzata per narrare è spesso quella ironica. Iscritto alla Fedic per migliorare le proprie competenze, ad oggi ha composto più di venti cortometraggi, due di questi sono risultati finalisti in concorsi per cortometraggi.