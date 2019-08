La scuola spezzina di "musica urbana" ha un suo festival

La Spezia - I migliori talenti della "musica urbana" spezzina sul palco. In palio ci sono premi e anche un video musicale per il primo classificato. E' un movimento in ascesa quello latino "di seconda generazione", portatore di uno stile musicale che partendo dalle sonorità centro e sudamericane e fondendosi con gli stili delle grandi città statunitensi, ha trovato grandi riconoscimenti anche commerciali in molte parti del mondo. La Spezia ha una scuola tutta sua, nata soprattutto all'interno della comunità dominicana. Ad organizzare l'evento è infatti Adosp, associazione di dominicani organizzati alla Spezia.

Il Festival Latino La Spezia 2019 è il primo tentativo di far emergere alcuni ragazzi che cercano l'affermazione artistica o anche solo un veicolo per esprimersi. Sabato 24 agosto in Piazza del Mercato si alterneranno al microfono La De Pik (trap, rap, reggaeton), Jhon Eric Hd (dembow), Fragan Boy (trap, reggaeton), JPD (trap, reggaeton), Mc Koudjoe (trap, rap, reggaeton), La Potencia y Edward el Swagger (trap, reggaeton) ed El Noe (trap, reggaeton). Sarà anche diffuso il pezzo di un cantante che, per problemi personali, non potrà essere in piazza quel giorno. Inizio ore 16 con possibilità di assaggiare piatti tipi caraibici.