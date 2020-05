La rapper spezzina Anna insieme a Ghali nel remix di 'Hasta la vista'

La Spezia - Continua a macinare chilometri la carriera artistica della rapper spezzina Anna, classe 2003. Di pochi mesi fa il boom del suo pezzo Bando e la firma nientemeno che con la Universal. Il nuovo tassello della gapollata di Anna – studentessa all'Einaudi, figlia dell'ex calciatore dello Spezia e deejay Cristian Pepe e dell'artista Stella Sanvitale – è una collaborazione con Ghali, una delle stelle della scena rap italiana. La star di Pizza Kebab e Habibi, nato 27 anni fa a Milano da genitori tunisini, ieri sera, attraverso i suoi canali social, ha infatti svelato la collaborazione con la giovanissima collega spezzina.



Ieri sera Ghali ha caricato sul suo profilo Instagram un video trailer in cui appariva la sagoma oscurata dell'artista al suo fianco in Hasta la vista Remix. Curiosità a palla, quindi, per i fan. Ma allo scoccare della mezzanotte, invece della carrozza di Cenerentola, ecco che sono arrivati la rivelazione della collaborazione – Anna, appunto, apparsa in tenuta Tomb Rider – e il rilascio ufficiale del brano, terzo estratto dalla versione deluxe di DNA, che uscirà prossimamente arricchendo l'omonimo album lanciato a febbraio. Questo bel passo per la rapper spezzina non arriva certo dopo un qualsivoglia letargo, visto che appena lo scorso mese la giovane Pepe ha pubblicato il remix di Bando, con Gemitaiz e Madman, e ha lasciato una strofa nella traccia Biberon contenuta nell’ultimo mixtape della Dark Polo Gang, Dark Boys Club. Hasta La Vista Remix di Ghali feat Anna è disponibile su tutte le piattaforme di streaming.