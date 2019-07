La programmazione del cinema d'agosto al Porto Mirabello

La Spezia - Dopo il grande successo nel mese di luglio dell'arena cinematografica al Porto Mirabello questa mattina, viene presentato il programma di Agsoto orgasnozzato dal Film Club Pietro Germi Cinema Il Nuovo in collaborazione con Fondazione Crispezia e Direzione Porto Mirabello.

"E' certamente una di quelle iniziative - ha affermato Silvano Andreini - che questa Associazione ha intenzione di sostenere e portare avanti poichè ha dimostrato negli anni di essere molto apprezzata e utile alla cittadinanza".



Si inizia il 1 Agosto con Nureyev The White Crow Ralph Fiennes, si cimenta nella difficile impresa di portare sullo schermo la complessa storia del leggendario ballerino sovietico Rudol’f Nureev, il 2 agosto replica a grande richiesta Una Giusta Causa, la storia Ruth Bader Ginsburg è stata una delle pochissime donne ammesse alla facoltà di giurisprudenza ad Harvard alla fine degli anni Cinquanta. il 5 Agosto il capolavoro di Marco Bellocchio Il Traditore con la strepitosa interpretazione di Pier Francesco Favino, si prosegue il 6 agosto con la replica dopo il sold out di luglio di A Star is Born con Lady Gaga.

Il 7 Agosto un film spettacolare per tutti Aladdin , il vero blockbuster della stagione, grande evento in contemporanea nazionale per i giovanissimi 8 e 9 agosto con i Bts Bring the soul: The Movie. Si ritorna al cinema d'autore Lunedi 12 Agosto con la divertente commedia Tutti Pazzi a Tel Aviv. il 13 agosto non poteva mancare la replica di Bohemiam Rhapsody che ha segnato un altro tutto esaurito nella proiezione di luglio. La grande avventira mercoledi 14 agosto con Mia e Il Leone Bianco. Invece si camba totalmente genere il 15 agosto con il film intrigante The Guilty Il Colpavole Una vicenda che ti afferra immediatamente dalle sinapsi cerebrali fino alle unghie dei piedi e non ti molla più. Si torna alla commedia intelligente con Troppa Grazia il 16 agosto, autenticamente divertente, per niente banale, che fa notare, quanto è faticosa la vita. Grande anteprima nazionale il 19 agosto con L'amor Flou, successo straordinario in Francia, al Mirabello si potrà assistre all'Anteprima di questo manuale ben scritto della separazione esemplare, con dialoghi incisivi e personaggi esilaranti. Il 20 Agosto un grande manifesto al femminile con Le Invisibili una brillante commedia sociale in cui tutto funziona a meraviglia, a partire dal riuscitissimo casting. Il 21 agosto altra grande anteprima con The Rider film che sta vincendo premi in tutto il mondo, vera e propria gemma scritta e diretta da un’altra rivelazione. Lacera The Rider per l’umanità con cui è diretto; per la sua sommessa richiesta d’amore. Per le scene che nascondono e mostrano un lato dell’America rurale, da quelle storie tramandate in torno ad un falò ormai spento. Il 22 agosto altro film veramente interessante Edison L'uomo che illuminò il mondo Benedict Cumberbatch nei panni di Edison, personaggio geniale e megalomane, pronto a tutto per far entrare il suo nome nella Storia. A chiusra dell'arena il 23 Agosto altra attesa anteprima con La Fattoria dei Miei Sogni L'incredibile storia vera di John e Molly Chester, coppia in fuga dalla città per realizzare il sogno di una vita, quello di costruire dal nulla un'enorme fattoria seguendo i criteri della coltivazione biologica e di una completa sostenibilità ambientale. Tra mille difficoltà, momenti esaltanti e cocenti delusioni, i due protagonisti impareranno a comprendere i ritmi più profondi della natura,

Questa rassegna estiva è stata riconosciuta come luogo e programmazione una delle più risuscite e riconosciute da varie entità che si occupano del settore cinematografico ha affermato Il presidente Silvano Andreini Crediamo molto nell'importanza di sostenere la crescita dell'offerta culturale, per questo siamo orgogliosi di essere diventati un punto di riferimeto per gli amanti della settima arte.