La petizione: "Rendiamo visitabile il mosaico del Palazzo delle Poste"

Un'importante componente del patrimonio artistico e culturale cittadino non viene adeguatamente valorizzata. Raccolta firme per chiederlo alle Poste e al Ministro Franceschini.

La Spezia - E’ stata lanciata questa mattina su Change.org una raccolta firme per chiedere alla Presidente del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane, Maria Bianca Farina ed al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo Dario Franceschini di prendere i provvedimenti necessari a permettere una ampia e permanente fruibilità per il pubblico del mosaico ospitato nella torre del Palazzo delle Poste della Spezia.



Il Palazzo delle Poste della Spezia ospita, all'interno della torre dell'orologio, il mosaico "Le Comunicazioni, terrestri, marittime ed aeree" degli artisti Fillia e Prampolini, pregevolissimo esemplare di arte futurista. La collocazione dell'opera d'arte sulle pareti interne della torre, l'accesso alla quale è attualmente interdetto al pubblico (salvo in rare occasioni), ne preclude la possibilità di adeguata fruizione da parte dei numerosi turisti che annualmente visitano la città. Un'importante componente del patrimonio artistico e culturale cittadino non viene pertanto adeguatamente valorizzata. Si puo’ sottoscrivere la petizione qui: http://chng.it/PCj5xgkP