La nuova anima del Dialma Ruggiero accolta con un bagno di folla

La Spezia - Primo bagno di folla per il nuovo corso del “Dialma Ruggiero”, che con l’inserimento dell’amministrazione Peracchini ha cambiato pelle e filosofia. Non più una gestione diretta del centro, nato anni fa sulle ceneri della vecchia scuola di Fossitermi come punto di riferimento per la popolazione giovanile in un periodo di cronica assenza di spazi per i giovani degli anni ‘90, ma una cogestione di associazioni e di realtà private che hanno vinto un bando e si prenderanno l’onore di gestirla e farla funzionare.



Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha spiegato il senso di quella scelta che non trovó, al tempo, il favore di tutti e anzi fu tema di infuocate commissioni comunali. D’altro canto il Dialma aveva fatto subito un bel salto in avanti negli anni ‘10 grazie al lavoro della precedente esperienza gestionale, in capo al Comune della Spezia. Oggi, ad ogni modo, è però soltanto giorno di “in bocca al lupo” anche perché in ottobre iniziano un po’ tutti i corsi ed e’ tempo di mettere a sistema tutte le attività che riempiranno il Dialma: “Questo luogo aveva bisogno di una nuova anima. Le attività previste ci fanno sperare nella voglia di tornar qui. Un cambiamento che abbiamo voluto, innanzitutto per coinvolgere sempre più persone e fare comunità. Il Comune è un ente freddo e secondo noi aveva poco senso una gestione dall’alto: l’opportunità che abbiamo voluto creare va in questa direzione. Quella della sussidiarietà da parte del privato a supporto del pubblico”. Vicino ad Eugenio Pinazzi, presidente di IssforCoop della Spezia, non poteva che esserci Andrea Cerri, il trait union fra il vecchio e il nuovo, con l’associazione degli Scarti in cabina di regia, di nome e di fatto: “Il nome ‘cantiere creativo urbano’ è già quello un ragionato punto di partenza: fa pensare a quello che è, una rete di associazioni e di realtà culturali con le loro diverse peculiarità che qui condivideranno spazi, idee, futuro. Zoe, Scarti, IssforCoop fanno parte dell’associazione di scopo che ha vinto il bando ma non sono le uniche ad edificare questa realtà che si arricchirà anche nei prossimi mesi”.



La benedizione di Don Gianluigi, della parrocchia di Gaggiola è l’ultimo atto formale del pomeriggio, prima che le porte del nuovo “Dialma Ruggiero” si schiudano di fronte ai tanti presenti che non sono voluti mancare alla “prima”, cogliendo così le migliorie e la rinfrescata che i locali hanno avuto grazie all’opera volontaria di tanti ragazzi. Pubblico che ha assaggiato volentieri i due brevi spettacoli organizzati per l’occasione nell’atrio d’entrata e nell’auditorium della struttura. Pronto per accogliere le tante giornate che ci auguriamo accompagneranno migliaia di persone nei prossimi anni. Fra chi ha voglia di fare cultura e quelli che se la gusteranno.



Fabio Lugarini