La natività sorge dal mare a Porto Venere

Compleanno importante per la manifestazione organizzata da Spezia sub di Vittorio Callegari. Appuntamento la sera della vigilia di Natale

La Spezia - Mezzo secolo di incanto per cinquantuno edizioni. E la magia si rinnova a Porto Venere per l'arrivo della natività subacquea grazie ad un gruppo di appassionati del Centro di attività subacquee "Spezia sub" presieduto da Vittorio Callegari.

La cinquantunesima edizione del Natale subacqueo, nella storica sede di Porto Venere che avvolge di bellezza e tradizione l'evento che vanta essere stato il primo del genere in Italia nel lontano 1968.

L'appuntamento è la sera della vigilia di Natale, il 24 dicembre, per i partecipanti è in Piazza Bastreri alle 22:30 per raggiungere poi Calata Doria in attesa di Babbo Natale e ciò che seguirà, nel magnifico anfiteatro marino.La serata si concluderà nell'antica Chiesa di San Lorenzo con la celebrazione della Santa Messa di Mezzanotte, preceduta dalla lettura della "Preghiera del Subacqueo".



"Lo Spezia Sub - si legge in una nota - ringrazia, per la rinnovata accoglienza e partecipazione, quanti hanno contribuito e sostenuto l'evento, i propri soci per il costante impegno ed anticipatamente tutti coloro che, con la presenza, vorranno premiare l'evento culturale e sociale nel nome della tradizione, portando con se' i bambini che ne saranno depositari in futuro. Babbo Natale li aspetta con un sacco pieno di doni. A tutti giunga l'augurio di serene festività".