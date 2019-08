La musica antica fra la Magra e il mare: eventi e concerti tra Medioevo e Barocco

La Spezia - Si rinnova ad Arcola l’appuntamento con i concerti di musica antica all’interno delle chiese del territorio, proposti dall’associazione culturale Baschenis Ensemble della Spezia presieduta da Marco Montanelli. Il programma prevede tre incontri, tutti alle 21: sabato 17 agosto nella chiesetta di San Rocco in via Valentini, sabato 7 settembre a Trebiano

nella pieve di San Michele Arcangelo e sabato 28 settembre ad Arcola nel Santuario di Nostra Signora degli Angeli. Il programma dettagliato è scaricabile dal sito internet comunale. "Abbiamo condiviso con estremo piacere il programma che l’associazione ci ha proposto – commentano il sindaco Monica Paganini e l’assessore alla cultura Sara Luciani - la musica composta ed ascoltata per secoli in Italia e in Europa tra il medioevo e il XVIII secolo, è un enorme patrimonio artistico, modello di riferimento per generazioni e generazioni. Questo patrimonio è a nostra disposizione e può uscire dagli archivi e dai piccoli circoli di appassionati per essere apprezzato da un pubblico sempre più vasto. La musica che abbiamo ereditato dal mondo antico è di straordinaria modernità se solo si pensa a ciò che ha rappresentato per secoli: la musica ha legato e collegato l'Europa in ogni dimensione, spaziale sociale, culturale; la musica antica ha unito la strada, la chiesa e le corti forte di un linguaggio universale ben oltre ogni distinzione di genere. Possiamo oggi considerarla cuore dell'eredità culturale condivisa dagli europei, un patrimonio senza frontiere. Europa siamo noi e riconoscere verso la musica antica un legame culturale così profondo ed universale, ci rende consapevoli di ciò

che dobbiamo salvaguardare per le generazioni future: la condivisione e i legami tra i popoli superando le divisioni che, emarginando la cultura, hanno portato in Europa guerre e distruzioni".