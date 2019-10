La metamorfosi del sistema bibliotecario con gli occhi di Enrico Amici

La Spezia - Parla di biblioteche e fotografia, di cambiamenti e restauri, di luoghi e di luce, la mostra di Enrico Amici "Trasformazione del sistema bibliotecario urbano" visitabile sino al 31 ottobre nello spazio espositivo dell'area ex Fitram, al Canaletto.

L'esposizione è il frutto di sette anni di lavoro intercorsi tra il 2013 e il 2019 e ripercorre il viaggio del fotografo all'interno delle "vecchie" biblioteche spezzine, la Beghi e la Mazzini, e del Dialma Ruggiero prima che si svolgessero i lavori di restauro di Palazzo Crozza (con il trasferimento di molti volumi nel deposito di Vignola), che gli Archivi Sergio Fregoso venissero trasferiti alla Mediateca, prima che venisse inaugurata la nuova struttura nella ex officina Fitram.

Sette location ritratte in parte con uno sguardo di ricerca fotografica (nelle stampe più piccole) e in parte con l'occhio descrittivo del professionista. E a questo già ampio ventaglio di scatti si uniscono anche quelli dei partecipanti ai laboratori di fotografia del 2014 e del 2016, a spasso nella vecchia Beghi e nel quartiere che avrebbe accolto la nuova.



"Una biblioteca tira l'altra", scherza Amici nel corso della interessante visita guidata che ci ha riservato. Poi si fa più serio e spiega che "la fotografia di territorio è forse quella che accresce maggiormente perché richiama una dimensione dello spirito. Ti relazioni da solo con un luogo - afferma - e quando schiacci il pulsante per scattare le foto l'otturatore resta aperto per 2 o 3 secondi, e in quel breve lasso di tempo è come se ci fosse una connessione con la storia del posto. C'è una crescita culturale ed esistenziale".



La campagna fotografica, attenta alle declinazioni del linguaggio fotografico che caratterizzano le più importanti esperienze di questo tipo (Linea di confine/Reggio Emilia, Archivio del lo Spazio/Milano, M.A.S.T./Bologna) ha preso in esame le aree, gli edifici, i contenuti delle varie sedi prima dell'inizio dei lavori, durante i cantieri e a lavori conclusi.

Amici, da molti anni impegnato in lavori riguardanti l'identità e le trasformazioni del territorio, ha realizzato la campagna fotografica con il supporto organizzativo della direzione del Sistema bibliotecario urbano e in alcune fasi, ha coordinato il lavoro di giovani fotografi coinvolti nell’iniziativa, attraverso laboratori di ricerca sulla

fotografia contemporanea di paesaggio.

La mostra, il cui allestimento è stato curato da Roberto Pertile, sarà visitabile sino al 31 ottobre, dal lunedì al sabato, dalle 17 alle 19, nella struttura ex Fitram di Piazzale Bertone di fronte alla nuova biblioteca Beghi. E' possibile richiedere un appuntamento per visite guidate per gruppi e scolaresche anche in orari diversi da quelli di apertura.



Per informazioni e appuntamenti 0187 727885.