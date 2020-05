La meraviglia della Spezia vuota per il lockdown

La Spezia - Nei giorni scorsi si sono chiuse le riprese aeree da Drone alla Spezia, girate da Dronework insieme a Dronepromotion e Droneasy. Tre squadre al lavoro, autorizzazioni da Enac, Marina Militare e con informativa alla Prefettura naturalmente, per riprendere i luoghi più belli della città deserta. Un lavoro che ha impegnato per 3 gironi Piloti ed addetti con immagini diurne ed anche serali. Il risultato è stato l’ottenimento di immagini rarissime e forse irripetibili per quell’area che è sottoposta a divieto di sorvolo aereo se non autorizzato preventivamente. Presto saranno pubblicate sui social e racchiuse in un filmato che Confcommercio diffonderà.

“Un lavoro complicato quasi impossibile da realizzare dato i divieti e le limitazioni dei mezzi ma utilizzando tutti gli strumenti a disposizione e con le strade praticamente deserte per il lockdown è stato possibile ottenere immagini straordinarie - dice Mauro Rattone di Dronework - er cui vorrei ringraziare le forze dell’ordine che hanno vigilato anche su di noi, Enac, e Marina Militare nonché la Prefettura che era stata allertata delle operazioni “. I mezzi utilizzati sono stati da droni inoffensivi per le riprese più delicate fino ad Inspire 2 con ottiche particolari, Utilizzato anche uno speciale apparecchio aerostatico con cavi di ritenuta.

Mauro Rattone è il coordinatore di tutti i progetti Dronework, istruttore di volo APR ed examiner Enac ha alle spalle una grossa esperienza sul campo, è il primo operatore autorizzato Enac per le operazioni specializzate critiche. “Vorrei ringraziare i piloti, nonché F.I APR, che hanno saputo affrontare tutte le fasi dei voli con perizia ed in perfetta safety come voleva un’operazione del genere Antonio Sondrio di Dronepromotion e Damiano D’Alessandro di droneasy con i quali da qualche tempo è nato il progetto Droniliguria”. Dronework opera spesso in zone interdette al volo droni come La Spezia o gran parte di Genova ove occorrono particolari autorizzazioni Enac. I piloti ed istruttori Damiano D’Alessandro e Antonio Sondrio collaborano ed affiancano Dronework nelle attività sia professionali che di istruzione, con il centro addestramento Droneacademy (aeroclub di Genova) ormai affermato come centro d’eccellenza nell’istruzione aeronautica anche su droni.