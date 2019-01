La "malattia dell'Occidente" per il decennale di Mediterraneo

La Spezia - L’Associazione Culturale Mediterraneo ha festeggiato i dieci anni di attività con due incontri con lo storico Franco Cardini, il primo al Liceo Scientifico Pacinotti, dedicato alla “Via della Seta”, il secondo nella Sala della Provincia, dedicato al “Mediterraneo oggi”.

Nella Sala della Provincia ha portato il saluto dell’Amministrazione Comunale il Sindaco Pierluigi Peracchini, che ha ringraziato l’Associazione per “l’importante contributo fornito in questo decennio alla vita culturale della città”.

Franco Cardini, in entrambi gli incontri, ha insistito sulla necessità di “capire come sta cambiando il mondo, per evitare che il futuro ci caschi addosso”. “L’Europa, e poi gli Stati Uniti come sviluppo dell’Europa, hanno conquistato il mondo perché avevano bisogno di materie prime e di forza lavoro, ma oggi non sono più i padroni”, ha detto lo storico: “oggi è l’Oriente a prevalere”, mentre in Africa “vengono al pettine i nodi di una politica d rapina coloniale, portata avanti con il consenso dei governi africani, che è all’origine delle migrazioni di massa”. Cardini ha così concluso: “Dobbiamo studiare le altre civiltà, capirle, dialogare con loro e costruire un mondo in cui la ricchezza sia redistribuita e l’ambiente sia salvato: la malattia cronica dell’Occidente è stata a lungo trascurata, è il momento di riconvertire il nostro modello di sviluppo e di vita”.