La magia del presepe vivente, gli appuntamenti in provincia

Da quello di Scalinata Quintino Sella in centro alla Spezia ad Equi Terme. Senza dimenticare gli appuntamenti con i mercatini di Natale.

La Spezia - La natività. I primi momenti della vita di Gesù diventano reali e richiamano migliaia di spettatori che vogliono rivivere uno dei momenti più alti della religione cattolica. Ed è così che in molte zone della provincia tanta gente comune si organizza per realizzare i presepi viventi.

Dalla Spezia fino alla costa e all'entroterra non mancheranno gli appuntamenti per rivivere i momenti più delicati della nascita di Gesù. Tra le novità di quest'anno anche il centro storico della Spezia avrà il suo presepe vivente che verrà allestito all'interno della galleria Quintino Sella dove saranno presenti oltre che i pastori anche gli animali vivi, salvo le mucche per una questione di sicurezza, dalle 10 alle 20.30 del 23 dicembre. Appuntamento anche a Bragarina, il 16 dicembre con tutto il quartiere coinvolto. Gli appuntamenti non mancheranno anche a Zignago, Deiva Marina e Monterosso.

In particolare, il presepe vivente di Monterosso, si terrà l'8 dicembre allestito per la prima volta alle Cinque Terre nel suggestivo borgo antico di Monterosso, per ricordare una tradizione inaugurata proprio da San Francesco a Greccio la notte di Natale del 1223 e sempre tenuta in vita con il presepe allestito al Convento dei Cappuccini. Il suggestivo presepe, in uno dei borghi storici più pittoreschi, verrà rappresentato lungo la salita dell’Erta e lungo i Giri dei frati della Salita Cappuccini con rievocazioni dei vecchi mestieri, cibi della tradizione, allietati da musiche e canti. Sul piccolo e suggestivo piazzale della Chiesa dei Cappuccini ci sarà la rappresentazione della nascita di Gesù Bambino. Immancabile, chiaramente, l'appuntamento con la ricostruzione luminosa della natività di Mario Andreoli.

L'appuntamento non mancherà anche a Lerici, il 16 dicembre, con la VII edizione del presepe vivente che si snoderà per tutte le vie del borgo. Uscendo dalla provincia dal 23 al 26 dicembre si terrà l'appuntamento con la XXX edizione di quello di Equi Terme che ogni anno richiama migliaia di visitatori.



I mercatini. Oltre agli appuntamenti dedicati alla rappresentazione della Sacra famiglia qua e la per la provincia non mancheranno anche con i mercatini. Alla Spezia sarà caccia al regalo tra i banchi del mercatino dell'ingegno che si terrà: sabato 8 dalle 10 alle 19 in Piazza Cavour, il 15 dicembre in Piazzale Kennedy con il solito orario e il 16 in Via Veneto. I mercatini di Natale ravviveranno Piazza Garibaldi a Santo Stefano Magra dalle 10.00 fino a sera per tre fine settimana consecutivi: 8-9, 15-16 e 22-23 dicembre. Doppio l'appuntamento con a Santo Stefano con 'Il Borgo incantato' domenica 9 e domenica 23 dicembre alle 15.00: gli elfi guideranno i bambini nella visita ai presepi allestiti nei fondi del centro storico, accompagnati dal racconto in musica di 'Canto di Natale' di Charles Dickens, con arrivo nella casa di Babbo Natale in Piazza della Pace, il tutto arricchito da una generosa razione di dolciumi e cioccolata.