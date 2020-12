La lotta al razzismo spiegata attraverso la scienza, protagonisti gli studenti della Piaget

La Spezia - “E’ solo questione di melanina” è la nuova campagna contro il razzismo, ideata e realizzata dall’I.C. n1 Don Milani della Spezia. Un’idea scaturita dalla discussione in classe sulla pelle: dai primi uomini che vivevano all’equatore alla probabile difesa dai raggi UV all’adattamento “al poter essere bianchi” ci dice il docente di Scienze e Matematica della scuola secondaria di primo grado J. Piaget della Spezia. Dal confronto tra gli alunni e dalla discussione in classe è emersa la consapevolezza che le differenze e le diversità dipendono solo dalla melanina. In questo modo la lezione di Scienze ha portato a riflessioni di educazione civica volti alla propria quotidianità e alla vita comune. È nata così dal loro dialogare, l’idea di proporre e realizzare un collage, che ha visto ogni alunno membro della classe, attore e protagonista, con la voglia di mettersi in gioco, un gioco che ha dato vita ad una campagna utilissima. La classe II B lavora su queste tematiche con tutti gli insegnanti del consiglio di classe, che tende ad agevolare e stimolare la riflessione ed il confronto pacifico tra i pari.