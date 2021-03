La location perfetta per una giornata perfetta

La Spezia - Una luminosa giornata, anticipatrice della primavera, ha accompagnato il Cai della Spezia nella presentazione del libro “Percorsi ad anello - Camminare per conoscere”, che sintetizza un anno di lavoro della sezione finalizzato a dimostrare che, nell’era della pandemia, ci sono mondi da esplorare anche nei pressi di casa. L’iniziativa si è svolta nello splendido scenario della villa “La Montagna” ad Isola, dove visse la Contessa di Castiglione, resa gentilmente disponibile dall’attuale proprietaria Emanuela Dall’Ara. Una location perfetta, come sottolineato dagli assessori Maria Grazia Frija e Luca Piaggi intervenuti per conto del Comune della Spezia, per l’illustrazione di un’opera nata con l’intento di valorizzare il patrimonio storico, ambientale e culturale della nostra città: la rete dei sentieri ad anello realizzata dal Cai diventerà un elemento qualificante dell’offerta turistica che verrà promossa dal nuovo sito comunale attualmente in costruzione.



La Banca della Versilia, Lunigiana e Garfagnana, che ha contribuito alla stampa del volume, è intervenuta con il suo vicepresidente Giuseppe Menchelli, che ha rimarcato il legame dell’Istituto con il territorio. Gli autori dell’opera (Gianmarco Simonini, Riccardo Micheli e Manuela Briganti) ne hanno illustrato filosofia e contenuti. La giornata, alla quale hanno preso parte quasi 100 persone fra soci Cai e altri appassionati che hanno avuto accesso alla villa ripartiti in gruppi (con il supporto di otto accompagnatori Cai) in ossequio alle norme anti-Covid, è stata coordinata da Alessandro

Bacchioni, presidente della sezione spezzina e convinto animatore di tematiche che legano cultura e ambiente. Il libro potrà essere acquistato a partire da mercoledì 3 marzo presso la sede Cai di via Napoli 156.