La lavanda dei piedi celebrata in una poesia di Renzo Fregoso

La Spezia - Alla bella età di 98 anni, Renzo Fregoso è il decano dei poeti spezzini, artefice di numerose raccolte di versi, sia in lingua italiana sia in dialetto spezzino, che per lui, uno dei “ragazzi di don Mori” (dal nome di don Antonio Mori, parroco in piazza Brin durante la guerra), è il dialetto caratteristico del quartiere Umbertino, cuore pulsante della Spezia ottocentesca. 98 anni non sono pochi, ma Fregoso è sempre lucidissimo. E per la Pasqua 2020, così diverso da tutti gli altri, ha voluto dedicare una piccola poesia alla metafora di uno degli aspetti più belli delle liturgie della Settimana Santa, purtroppo quest’anno sospeso: la lavanda dei piedi. Eccola



Servo un verso alla volta lo decanto

lo verso nel bacile d’un disgelo

siediti

in questo balenìo di cielo

ti lavo i piedi.

Li asciuga poi l’ardore

della poesia.