La festa di San Bartolomeo con la banda musicale di Santo Stefano Magra

La Spezia - Sabato prossimo 24 agosto è la festa di San Bartolomeo apostolo. La devozione, di origine bizantina, è molto antica e celebrata in varie località della diocesi, soprattutto in alta Val di Vara, ma anche in Val di Magra, dove l’apostolo è il titolare della parrocchia di Ponzano Basso. Nel Golfo, la festa si celebra da secoli in forma solenne nella parrocchia di Pitelli, “erede” di quella antichissima di San Bartolomeo “de centum clavibus” (delle tante sorgenti), che sorgeva presso la riva del mare. Sabato, alla prima Messa delle 8 seguirà in parrocchia la Messa solenne delle 11, presieduta dal vescovo Luigi Ernesto Palletti, che conferirà anche la Cresima a ragazzi e ragazze del luogo. La sera, alle 20.30, processione tradizionale con l’arca del santo. La processione segue il consueto tragitto attraverso le caratteristiche strade della borgata, raggiungendo la piazza degli Orti, dove il parroco don Giovanni Tassano celebrerà la Messa serale all’aperto. Dopo la Messa la processione proseguirà sino al rientro nella chiesa parrocchiale.



Sarà presente la banda musicale di Santo Stefano Magra. Come sempre si tengono anche numerose iniziative collaterali. A cura della parrocchia sono previste in particolare, venerdì e domenica, due serate di festa popolare nei locali dell’antico oratorio, con musica e banchi gastronomici. In Val di Vara, san Bartolomeo è il patrono del comune di Maissana, dove diverse parrocchie gli sono intitolate. A Torza, domenica prossima, ci sarà per tutto il giorno la tradizionale “sagra paesana”. San Bartolomeo è patrono anche delle parrocchie di Cassego e di Carrodano superiore. Legata alla devozione per l’apostolo è anche quella per San Genesio, che si tiene il giorno seguente 25 agosto. La festa è celebrata in particolare nella parrocchia di Romito Magra.