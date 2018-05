La festa di "RadioRimasto" invade il sabato sera di Bacchus

La Spezia - Sabato 19 maggio alle 22 l'osteria Da Bacchus è lieta di presentare la sesta edizione della festa di "RadioRimasto", il progetto che si occupa di quelle migliaia di musicisti in tutto il mondo che scelgono di tutelare la propria musica con metodi gratuiti ed alternativi che non siano quelli classici di protezione dei diritti. Ogni anno una proposta del tutto alternativa in Tour sull'asse Alicante/Genova/Spezia. Quest'anno, presentazione ufficiale dell'ep "Direccion Destroy" di Alcalde de la noche. E a buon diritto dopo i fasti di SPëREMO Festival la serata sarà aperta da Alexander Rocciasana.



Innanzitutto perchè Alcalde de la noche? Beh sindaco della notte in spagnolo, ma anche una demistificazione del ruolo di sindaco, un manovratore notturno, un ballerino, un nottambulo, un rimasto, per cui fascia tricolore e occhiali 3d mi sembravano una ottima scelta di deviazione del ruolo istituzionale, ovviamente senza tralasciare un look dandy.

La parlata spagnola mi è invece sempre apparsa una alternativa per chi, come me, fatica a cantare in inglese, specie per la dance, specie per quegli anni ottanta che di roba dance ne hanno sfornata a pacchi, e dove si si tentava di comunicare qualcosa e dare importanza ai testi, o magari a qualche ritornello "sticky". Maestri erano i nostri eroi della italo disco, primi fra tutti, i fratelli la bionda (che tra le altre cose sono gli inventori della italo disco in spagnolo con i righeira) grandi sperimentatori di ritmi incalzanti e sorprese all'interno di ogni brano, testi ammiccanti e che benissimo si potevano ascoltare sia per ballare sia per stare sdraiati in spiaggia; e questo è anche uno dei riferimenti musicali per il progetto alcalde, così come un altro è un periodo ben netto e marcato della musica da ballare spagnola, la ruta del bacalao, più o meno quello che è successo in italia a cavallo tra gli anni ottanta e primi novanta, carovane di giovani cui interessava solo trascinarsi fino al weekend per devastarsi la mente e le gambe a forza di musica "maquina", ossia l'italo disco (con i suoi strumenti) che incontrava la tekno e le droghe che ti permettevano di ballarla fino al mattino...valencia, benidorm, la costa blanca tutta, ma anche tutte le zone marine. Importante, chi era questo popolo della notte? era la generazione nata al tramonto della dittatura franchista, grintosi e "tamarri", puntavano dritto verso il futuro in una spagna che iniziava ad aprire le ali, ma lo faceva a duecento all'ora a bordo di una macchina truccata, ballando fino all'alba, rifiutando il vecchio stampo di un penisola iberica ancora attaccata alle tradizioni. L'alcalde parla di questi giovani, di questi sentimenti, delle loro passioni, di questa voglia di ballare, della tecnologia che gli si rovesciava addosso in una nuova spagna ancora troppo acerba. In tutte le canzoni ho cercato di usare e replicare tutto ciò che ho visto e rivisto sui video dell'epoca, inteso come linguaggio, atteggiamento verbale, vocale e musicale.