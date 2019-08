La dama e l'unicorno in concerto al Teatro di Paglia di Cozzano

La Spezia - Una serata in musica di antiche ballate celtiche per arpa, chitarra e voce de “La Dama e l’Unicorno”, il duo originario di Lucca composto da Anastasia Giusti: voce, arpa celtica, percussioni, flauto traverso, flauti irlandesi & Daniele Ranieri: chitarra acustica, bouzouki irlandese. Il duo “La Dama e l'Unicorno” nasce nell’anno 2011 con l’intenzione di proporre musica d’ispirazione celtica: contemporaneamente alla ripresa di brani della tradizione anglo-irlandese e bretone, vengono proposti arrangiamenti di brani medioevali e pezzi inediti, il cui testo prende ispirazione da storie e leggende del folklore europeo.



Il gruppo ha partecipato a più di tantissimi eventi & Festival Internazionali quali Lucca Comics and Games (2012), Festival dei Gufi (2017) e nel 2015 è stato scelto come testimonial dalla Fondazione benefica Arpa, presieduta dal M. Andrea Bocelli, e ha vinto le selezioni nazionali per partecipare all’edizione 2016 del Festival internazionale di musica

folk “Folkest”. La serata sarà preceduta da una degustazione a base di birra artigianale de “La taverna del Vara” e tagliere di prodotti tipici dell’Agriturismo e Fattoria didattica Mamma Chica.



Appuntamento per venerdì 23 agosto, alle 21 (info e prenotazioni: 344 2881964). Alle 19 si procederà con la costruzione collettiva del teatro, alle 20 avrà inizio della degustazione di birra artigianale de "La taverna del vara"

e prodotti tipici. Degustazione + concerto: 15 Euro. Posti limitati (prenot. obblig. 344 2881964 | 0187 182 6657

o infomammachica@gmail.com).