La cultura classica in streaming sulla pagina del liceo Costa

La Spezia - Dal 23 a 27 novembre è la Settimana della Cultura Classica con eventi online aperti alla cittadinanza tutta sulla pagina Facebook del liceo classico "Lorenzo Costa". Lunedì 23 alle 15 il primo incontro, con il professor Licausi, ex-allievo, parlerà, collegato da Oxford, di "Xenobiologia e l'Origine della vita sulla terra".

"Come ogni anno, vogliamo promuovere approfondimenti sulla cultura classica che è alla base della cultura generale, come unitarietà della cultura. In questa situazione emergenziale che ci costringe a distoglierci dalla nostra routine di vita, ci impone di studiare e fare lezione a distanza e ci tiene lontani, abbiamo cercato di mantenere vive almeno quelle consuetudini,integrate con l’esperienza didattica e di studio, che caratterizzano e sono l’anima del nostro Liceo. Quindi, sulla pagina di Facebook del Costa, il Prof. Francesco Licausi e il Prof. Roberto Danese, ex studenti, ci intratterranno intorno alla cultura”.

Le conferenze potranno valere come aggiornamento docenti e per il credito scolastico.