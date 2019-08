La corrida salsa spezzina piace e il prossimo anno si farà anche nei quartieri

La Spezia - Successo e tanto pubblico al Palco della Musica per la prima edizione del “Er Borbogion: dilettanti spezzini allo sbaraglio“, ovverosia ‘A Corida dea Spèza. Evento gratuito ispirato alla famosa Corrida presentata da Corrado e, dapprima radiofonica, in seguito versione televisiva. L’organizzazione della serata che riempie una volta tanto i giardini pubblici della città, è stata opera dell’instancabile associazione Prospezia, ben coadiuvata dall’entità di quartiere Prospezia Ciassa Brin e il tutto con il patrocinio del Comune della Spezia. Patron della manifestazione Marco Tarabugi.



Una dozzina i concorrenti in gara che si sono esibiti, animati prima ancora che dall’obiettivo di vincere, da quello primario di divertirsi e fare divertire. Il pubblico giudicante forse si è divertito ancor di più ad esprimere giudizi positivi applaudendo a più non posso e in giudizi negativi con fischi, campanacci e tric trac. A tal proposito importante la presenza della associazione Joy’n’ Joy animazione e truccabimbi e che si è presentata per la distribuzione di fischietti tric trac e similari. Ci ha pensato Maurizio Damerini, coadiuvato dall'appositamente svampita Esebel Miroglio, e disturbato dal simpatico mimo clown Giorgio Ramognino e dallo strabico notaio Mirco Giorgi, ha guidare la serata, con Luciano Venturi in regia e scenografia affidata a Gianpietro Orlandini.



Presente anche una giuria tecnica atta a valutare i consensi o i dissensi del pubblico giudicante. Tanti applausi per gli ospiti d’onore: Danilo Othavio, Andrea Imparato e Antonio Clerici. Veniamo ai nomi degli arditi e simpatici concorrenti: Marcello Bagnato, Enzo Canalini, Luca Cristiani, Paola Infortuna, Alberto Aliotta, Chiara Giordano, Simone Montaresi, Raffaele Praia e le girls Franca Rapallo e Mara Bramapane, Antonio Pagano, Francesca Rossi e Fabrizio Landucci. Alla fine la vittoria è andata a Raffaele Praia e le girls Franca Rapallo e Mara Bramapane che hanno

proposto “Sono solo canzonette“ di Bennato. Secondo posto per Andrea Canalini bravissimo con l’armonica a bocca in una struggente “La vie en rose“.

Alla fine premi e applausi per tutti con l’assessore alle attività produttive Lorenzo Brogi che ha incoronato i primi classificati insieme al vice presidente di Prospezia Gianluca Capellazzi. L’associazione Prospezia sta già studiando una formula per il prossimo anno: proporre l’evento in due o tre quartieri e poi portare i primi tre o quattro classificati in un appuntamento finale da farsi in centro città.