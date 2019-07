La canzone leggera degli anni 50 al Castello di San Giorgio

La Spezia - La rassegna Notti al Castello (Museo del Castello di San Giorgio, via XXVII Marzo La Spezia) proseguirà Mercoledì 31 luglio alle 21.30 con il concerto de “Le Signorine”, Trio vocale italiano, composto da Claudia Cecchini, Lucia Agostino, Benedetta Nistri alle voci, e un quartetto strumentale composto da chitarra, contrabbasso, percussioni e violino; il concerto ripercorrerà le perle musicali degli anni ’50, intramontabili e quasi dimenticate, con abbigliamento, trucco e stile sono rigorosamente vintage, per proiettare lo spettatore direttamente nell’atmosfera dei magici anni ’50.



Le Signorine, un trio vocale che si ispira al mitico modello del Trio Lescano, propongono però un repertorio diverso che spazia nelle diverse epoche dello swing italiano e ci propongono, riarrangiate, canzoni di Ernesto Bonino, del Quartetto Cetra, Teddy Reno, Narciso Parigi, Katina Ranieri ed ovviamente Natalino Otto.



Il trio vocale sarà accompagnato al pianoforte da Marlene Fuochi, con gli arrangiamenti del maestro Francesco Giorgi, è peraltro reduce da un concerto al Blue Note di Milano.



Info: ingresso 7 euro, bambini 5 euro



L’ascensore di collegamento con Via del Prione sarà in funzione fino mezzanotte



Museo del Castello di San Giorgio, via XXVII Marzo La Spezia

0187-751142

museo.sangiorgio@comune.sp.it

Sito internet: museodelcastello.spezianet.it