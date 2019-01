La befana spezzina conquista il Mirabello

La Spezia - Grande successo per la sesta edizione della "Befana vien dal mare", organizzata dalla Life on the sea onlus della Spezia. Eccezionale affluenza a Porto Mirabello da dove ha avuto inizio la manifestazione, sono stati distribuiti doni e palloncini a tutti i partecipanti per poi effettuare la sfilata cittadina con le macchine d'epoca del CAMS, passione maggiolino, le vespe del Vespa Club e i bus di storic-bus. La Befana spezzina ha fatto sosta successivamente in Piazza Saint Bon e ha proseguito in sfilata sino a Piazza Verdi. La serata si è conclusa con il tutto esaurito all'interno della Sala Dante, dove si sono esibiti i ragazzi di "Intense Vocal Workout" preparati da Monica Magnani. Il Presidente Longardo

Francesco e tutto lo staff, hanno dato appuntamento alla settima edizione, nel 2020.