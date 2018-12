La banda "Puccini" di Migliarina compie cento anni ma è sotto sfratto

La scuola del Favaro non può più ospitarla, appello al sindaco: "Aiutateci a trovare una sede".

La Spezia - La banda musicale "Giacomo Puccini" di Migliarina, divenuta banda cittadina della Spezia, il prossimo anno 2019 festeggerà il centenario dalla fondazione. Una festa sospesa, in attesa che il sodalizio storico possa trovare una nuova sede dove provare e ritrovarsi. E' infatti arrivato lo sfratto delle aule della scuola secondaria "Alcide Cervi" del Favaro che serve per le attività didattiche dell'istituto. "Con la speranza che il sindaco Pierluigi Peracchini e il consiglio comunale ci aiutino a trovare una rapida sistemazione, confermiamo anche per il nuovo anno 2019 il consiglio direttivo attuale, in attesa di future nuove elezioni", spiega Euclide Pasini.

"La banda sarà presente al Carnevale della Spezia, alle feste religiose patronali, parteciperà alle manifestazioni patriottiche come Banda Nazionale della A.N.F.C.D.G. probabilmente in Asiago, Bassano del Grappa, Monte Grappa, Roma Altare della Patria e in Piazza del Vaticano e Fosse Ardeatine, a Lione in Francia per il ricordo dei Caduti Italiani e probabilemente a Ginevra in Svizzera per la costituzione di una nuova sede A.N.F.C.D.G.. Con la speranza che le autorità cittadine della Spezia ci procurino una sede cui provare e che musicanti dei vari strumenti vengano ad accrescere le fila del centenario complesso, ringraziamo tutti coloro che vorranno essere soci ed amici per il nuovo anno di questo storico complesso".



Le cariche.

PRESIDENTE E SEGRETARIO ECONOMO

Cav. Euclide Pasini



VICEPRESIDENTE E ORGANIZZATORE MANIFESTAZIONI

M/° Gabriele Castellani



PRESIDENTE ONORARIO

Sig. Massimo Tartarini



CONSIGLIERI

Sig. Antonio Scalzo

Sig. Gianni Busletta

Sig. Claudio Rapacci

Sig. Paolo Zuccotti



MAESTRO CONCERTATORE

Sig. Mario Zambelli



VICE MAESTRO

Sig. Yannis Pozzi



CAPO BANDA IN CASO ASSENZA MAESTRI

M/° Gabriele Castellani



ORGANICO MUSICANTI

1. Euclide Pasini Clarinetto

2. Antonio Scalzo Clarinetto e sax contralto

3. Marco Barillà Sax Contralto

4. Fanciullo Raffaele Sax Contralto e Sax Basso

5. Gianni Busletta Tromba

6. Giulia Barillà Tromba

7. Giovanni Franceschini Tromba (disponibile)

8. Sergio Paita Flicorno tenore

9. Gabriele Castellani Flicorno baritono (bombardino)

10. Claudio Rapacci Trombone



AMICI COLLABORATORI GRADITI E SEMPRE PRESENTI

20. Luca Bianchi Clarinetto

21. Andrei Sebastian Giunto Clarinetto

22. Luigi Ferrarini Tromba

23. Carlo Toracca Tromba

24. Maria Grazia Ferrari Flauto

25. Sandra Del Vecchio Flauto

26. Carlo Montani Sax Contralto

27. Roberto Incerto Flicorno baritono (bombardino)

28. Vilfredo Mussi Bassotuba

29. Enzo D'Avanzo Tromba (occasionalmente)