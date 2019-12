La Vergine che ha tre mani esposta al museo Diocesano

La Spezia - E’ stata inaugurata sabato mattina al Museo diocesano della Spezia la tradizionale mostra del periodo natalizio. Quest’anno l’esposizione, molto accurata, riguarda le opere comprese nella prima parte di una donazione importante ricevuta dal Museo, quella del professor Renzo Mantero, illustre chirurgo specialista nelle malattie della mano, originario di Porto Venere e scomparso a Pietra Ligure alcuni anni or sono. Le opere esposte, che sono una parte della donazione, riguardano una pregevole collezione di icone russe, ovviamente a carattere sacro.



Proprio da una di questa opere prende il suo titolo la mostra, “Tricherousa”: in greco, questa espressione, significa “Colei che ha tre mani”, in quanto l’icona raffigura la Vergine che ha tre mani, e non due, come segno della sua grande benevolenza nei confronti del genere umano. Per Mantero, celebre “chirurgo della mano”, si deve poi pensare che questa icona, ora donata al Museo diocesano, dovesse avere un’importanza del tutto speciale. La mostra, nella sede di via del Prione 156 alla Spezia, resterà aperta sino al 2 febbraio prossimo. Questi gli orari: il giovedì dalle 10 alle 12.30; il venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Sempre al Museo diocesano domenica prossima alle 17 si terrà un concerto di musiche natalizie al quale tutti sono invitati.