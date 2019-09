La Uaar ricorda il 20 settembre 1870 con il divulgatore Antonio Coppola

La Spezia - Per commemorare la data del 20 settembre 1870, il circolo Uaar della Spezia anche quest’anno organizza un incontro culturale aperto ai cittadini, che si terrà venerdì 20 settembre, dalle 18, in via del Canaletto 159, presso la sede del circolo.



Roma è Italiana. Il potere politico papale - in teoria - è finito. Questo fatto storico in Italia è stato esaltato, sbandierato, dimenticato a seconda del contesto politico del momento.

L’Uaar l’ha battezzata “la giornata degli smemorati”. Quanti insegnanti spiegano oggi cos’è accaduto il 20 settembre? Quanti politici sanno o ricordano cosa accadde il 20 settembre? Quanti giornalisti scrivono di cos’è accaduto il 20 settembre? Eppure è stata una festa nazionale fino al 1929.



Sarà ospite Antonio Coppola - divulgatore e youtuber Historical Eye -, che in un breve excursus storico illustrerà come il 20 settembre 1870 sia stato divulgato e insegnato negli anni nella manualistica Italiana ed internazionale.

L’ingresso è libero e aperto a tutti.



A seguire un brindisi a ricordare quella che... “Per noi resta una festa!”

Per info: laspezia@uaar.it - Tel. 366.8985459