La Spezia e Bayreuth: insieme in Europa, ecco chi ha vinto

La Spezia - Nell’ambito della Festa dell’Europa organizzata dall’Ufficio scolastico provinciale in collaborazione con Agenzia Erasmus, Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, Centri Europe Direct di Genova e della Spezia e trasmessa sul canale Luna tv è stata data comunicazione degli esiti del concorso “La Spezia e Bayreuth: insieme in

Europa. Due città unite nel gemellaggio” indetto dall’ACIT nello scorso novembre in occasione del ventesimo anniversario del gemellaggio che unisce il Comune della Spezia con quello della città tedesca. Il concorso era finalizzato a diffondere la conoscenza della città gemellata fra i giovani spezzini e a promuovere la crescita di un’identità europea fra i giovani, attraverso la conoscenza di realtà di vita e di cultura di altri paesi europei e il

confronto con la propria cultura d’origine.



Già nella fase promozionale del progetto, svoltasi nei mesi di novembre e dicembre con il supporto dell’Assessorato ai Gemellaggi del Comune, gli alunni avevano dimostrato vivo interesse per le tematiche proposte: queste ultime sono state poi sviluppate negli elaborati che miravano a illustrare il significato del gemellaggio visto dal punto di vista dei giovani. Hanno partecipato al concorso quattro dei sette Istituti Comprensivi del Comune della Spezia con complessivamente sette classi, che hanno presentato elaborati di diverse tipologie, dalla presentazione multimediale alla creazione di manufatti, dando prova di impegno e creatività. E’ risultata prima classificata la classe II A di ISA 2, prof.ssa Ranieri. La seconda classificata è la classe seconda II D di ISA 4, prof.ssa Forni. Terza classificata: classe seconda B di ISA 8, prof.ssa Milocani.



Il primo premio consiste in un viaggio a Bayreuth per due alunni e un insegnante accompagnatore, nell’ambito dello scambio dell’Istituto “Fossati-Da Passano” con il Richard-Wagner-Gymnasium, che si svolgerà probabilmente nella prossima primavera. Agli altri classificati sono destinati libri e materiale didattico. Purtroppo l’emergenza coronavirus non ha consentito di festeggiare i vincitori come sarebbe stato auspicabile, tramite una cerimonia pubblica di premiazione. L’assessore ai Gemellaggi Poalo Asti ha rivolto alle Direzioni e agli alunni un indirizzo di saluto e di

ringraziamento per la partecipazione e l’impegno profuso. L’Associazione Culturale Italo Tedesca si complimenta con i vincitori e ringrazia l’Ufficio Scolastico Provinciale, le direzioni, i docenti e gli alunni delle scuole coinvolte per la preziosa collaborazione, nella convinzione che, proprio nell’attuale crisi della costruzione europea, il confronto interculturale e la formazione del cittadino europeo costituiscano un fondamento più che mai necessario dell’azione educativa. Le immagini mostrano l’originale lavoro con cui la classe II D di ISA 4 si è classificata al secondo posto: