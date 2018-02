La Spezia celebra Rino Gaetano

“Rino Gaetano. Essenzialmente tu” è il volume di Matteo Persica che lo racconta

La Spezia - Mercoledì 7 febbraio, alle 18, presso l’auditorium della Mediateca Regionale Ligure di Via Firenze si terrà il primo appuntamento 2018 della rassegna culturale “Succede in Biblioteca” con la presentazione del libro “Rino Gaetano. Essenzialmente tu” dell’autore romano Matteo Persica, per Odoya edizioni. Il libro, frutto di un meticoloso lavoro biografico, affianca alla voce narrante del protagonista le testimonianze degli amici, dei colleghi, delle fidanzate, elaborandolo in un racconto fluido e appassionato.

Il cantautore, personaggio anticonformista e bizzarro, inizia la sua carriera a metà degli anni Settanta e acquista la massima notorietà a seguito della sua partecipazione al Festival di Sanremo del ’78. Nei testi delle sue canzoni Rino Gaetano tratta, in modo scanzonato e ironico, importanti tematiche esistenziali e sociali dell’Italia di quegli anni. Il libro fa rivivere, oltre alla storia del cantante, la vicenda dello show business romano fatto di cabaret che hanno visto passare personaggi come Lucio Dalla, Francesco De Gregori e molti altri cantautori.



A corredo del volume, un’interessante la raccolta di foto inedite provenienti dagli archivi privati di alcuni amici e colleghi di Rino. Matteo Persica si definisce scrittore appassionato di storie vere. Ha esordito nel 2016 con “Anna Magnani. Biografia di una donna” sempre per Odoya, nel 2010 ha realizzato il documentario “Nannarella 100”, dal 2012 è direttore artistico del Premio Anna Magnani, nel 2016 ha vinto il premio FS News Radio.

La presentazione si svolgerà in maniera del tutto originale e coinvolgente, con l’autore sulla scena accompagnato dal chitarrista Daniele Savelli, amico di Rino Gaetano, che canterà le canzoni del cantautore calabrese. L’ingresso è libero.