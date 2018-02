La Spezia capitale del tatuaggio per tre giorni

Fervono i preparativi per il "Tatoo show la Spezia" che si terrà il primo fine settimana di marzo. Tutti gli eventi.

La Spezia - Centinaia di tatuatori. Constest, pole dance e arte sulla pelle. Tutto questo è il “Tatoo show la Spezia” che torna a Spezia Expò da venerdì 2 a domenica 4 marzo.

Una visita dal Tatoo show è una costante per le migliaia di appassionati che ogni anno decidono di ritrovarsi per questa manifestazione giunta all'ottava edizione. Il programma è davvero ricco (clicca qui per scoprire i tatoo artisti presenti ) . Ogni giorno è possibile partecipare ai contest in base al proprio stile creativo.



Tra gli ospiti Cherry and Carmilla che con il loro show puntano alla seduzione, il divertimento. Preparatevi dunque a piume di struzzo, strass, paillettes, pizzi, nastrini per ricreare un'ambientazione misteriosa ed estemporanea.



Un tuffo tra le atmosfere eleganti nei Cafè Chantant delle belle capitali europee, rievocando la gioiosità delle vedettes degli anni del Proibizionismo, strizzando l'occhio all'eleganza delle belle Dive degli anni '50, approdando in una realtà contemporanea di colori fluo e luci strobo .

Carmillla Lux e Bohemian Cherry attraverso un raffinato gioco di seduzione daranno corpo e voce a personaggi estrosi e con ironica sensualità vi faranno trascorrere una piacevole serata.



Non solo Burlesque ma anche Pole dance con una campionessa: Alessandra Marchetti. Campionessa del Mondo di Pole Sport 2013. Acrobazie, arrampicate, camminate nel vuoto richiedono una grande preparazione atletica ed allo stesso tempo grazia ed eleganza per poter trasmettere il necessario pathos senza trasformare questa disciplina in una mera esibizione fisica.



Il tatuaggio è arte sul corpo e tra gli ospiti sarà presente: Maurizio Fruzzetti. Vincitore di numerosi contest ha raggiunto i massimi livelli nei concorsi nazionali (tra i primi 4 nella classifica italiana ) di Body Painting.



Ai mondiali su oltre 75 partecipanti, nella sua categoria (pennello e spugna), si è qualificato 11°. Le foto dei suoi lavori sono condivise e apprezzate sia in Italia che all'estero.

Immancabile la musica con Radio Nostalgia e Andrea Secci e Mauriziano Carannante che sarà il volto e la voce della manifestazione.



L'ingresso giornaliero è al costo di 10 euro.



Il calendario completo



Venerdì 2 Marzo

15.00 Apertura manifestazione

18.00 – 19.00 Iscrizioni Tattoo Contest

20.00 Tattoo Contest

23.00 Chiusura manifestazione



Sabato 3 Marzo

11.00 Apertura manifestazione

13.00 Body Painting

14.00 Pole Dance

15.00-17.00 Radio Nostalgia On Air

17.30-19,30 Burlesque Cabaret

18.00 – 19.00 Iscrizioni Tattoo Contest

20.00 Tattoo Contest

23.00 Chiusura manifestazione



Domenica 4 Marzo

11.00 Apertura manifestazione

13.00 Body Painting

14.00 Pole Dance

15.00-17.00 Radio Nostalgia On Air

17.00-18,30 Burlesque Cabaret

17.00 – 18.00 Iscrizioni Tattoo Contest

19.00 Tattoo Contest

22.00 Chiusura manifestazione