La Spezia a tutto jazz, domani i Take 6 in Piazza Mentana

La Spezia - Martedì 24 luglio il 50° Festival Internazionale del Jazz, diretto dal musicista e compositore Antonio Ciacca, sbarca alla Spezia. Alle 21 in Piazza Mentana arrivano i Take 6, il gruppo vocale maschile più famoso della storia musicale moderna, con un omaggio al grande Al Jarreau recentemente scomparso (ingresso €20).



L’evento sarà anticipato alle 19 dall’Aperitivo in Jazz presso il Tibe Jazz Club (via del Canaletto) dove si esibirà la giovanissima e talentuosa Chiara Izzi con il suo Trio. L’appuntamento è realizzato in collaborazione con il Piper2 e Associazione Fare Jazz.



I Take 6 hanno vinto dieci Grammy Awards, 10 Dove Awards, 2 NAACP Image Awards, un Soul Train Award, e tanti altri premi. Continuano a portare straordinarie vocalità nel mondo. L’aprile del 2018 segna l’uscita del loro sedicesimo album dal titolo ICONIC (SRG/Universal) e il debutto alla televisione Pubblica con lo special, The Summit, insieme ai The Manhattan Transfer. Il nuovo album, ICONIC, è composto da brani che il sestetto ha amato eseguire in tutti i palchi negli ultimi quarant’anni. Nei loro spettacoli sono previsti tributi alla musica e agli artisti che li hanno resi famosi come Can’t Stop the Feeling di Justin Timberlake, l’interpretazione armonica di Sailing di Christopher Cross, e la memorabile Don’t Know Why di Norah Jones. I Take 6 si stanno esibendo in tutto il mondo per l’uscita del loro nuovo Cd con un tour che si concluderà a Natale. Tra i principali artisti con cui i Take 6 hanno collaborato vi sono Stevie Wonder, Whitney Houston, Don Henley, Ben Tankard, Ray Charles, Quincy Jones, Queen Latifah, Marcus Miller, Brian McKnight, Gordon Goodwin, K.d. lang, Al Jarreau, Eros Ramazzotti e Luis Miguel.



Dalle 23 in poi presso il Centro Allende si terranno le Jam Session con i musicisti come ogni sera



Il Festival Internazionale del Jazz della Spezia è promosso da Regione Liguria, Comune della Spezia, Fondazione Carispezia, Comune di Lerici, Comune di Porto Venere, Comune di Aulla con il contributo di Società dei Concerti Onlus e Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona – e il sostegno di NH Hotels, Multimedia srl e Captour Business & Leisure.



Abbonamento ai 3 concerti a pagamento (24/25/28 luglio Piazza Mentana): posto unico non numerato € 50



Punti vendita: Botteghino Teatro Civico La Spezia , via Fazio 45 e via Carpenino, tel. 0187.72752 .

Da lunedì a sabato, ore 8:30-12:00, mercoledì anche 16:00-19:00

On line: www.vivaticket.it

Info: www.festivaljazzlaspezia.it

info@festivaljazzlaspezia.it

FB Festival Internazionale Jazz La Spezia