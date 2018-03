La Spezia Short Movie, è conto alla rovescia

La Spezia - Poche ore all'inizio del La Spezia Film Festival – Short Movie 2018 che si terrà da 2 al 4 marzo alla Spezia. Il primo giorno venerdì 2 è in programma alla Mediateca Regionale Sergio Fregoso dalle 17, un focus internazionale dedicato al cinema di un paese straniero e il paese ospite per l’edizione 2018 è l’Albania, dove il cinema da tempo sta cercando di emergere in campo internazionale, riscattandosi da un passato silenzioso e marginale. Saranno ospiti il regista Gentian Koci che presenterà il suo film Daybreack (proiettato in anteprima italiana al Trieste Film Festival 2018 e in anteprima assoluta all’ultimo Sarajevo Film Festival), lo scrittore e sceneggiatore Ylljet Alicka che presenterà il suo cortometraggio Plastic Flower e il direttore del Tirana Film Festival Agron Domi. Inoltre sarà presentato Esperienze di cinema dalle ceneri della Jugoslavia: Bosnia Erzegovina, libro di Silvia Badon, studiosa di cinema balcanico. Hanno confermato la loro presenza il Console Onorario d'Albania Giuseppe Durazzo, il Console Faik Dishnica, la Console Eneida Kumbaro e il presidente dell'associazione At Gjergj Fishta Julian Topcija.

Il programma completo del Festival : L’edizione 2018 del festival, che si svolgerà dal 2 al 4 marzo a La Spezia, ha come ospite d’onore il regista Gianni Amelio che riceverà il Premio alla Carriera il 3 marzo alle 21 al Cinema Il Nuovo seguirà la proiezione de La Tenerezza (film che ha vinto il Nastro d'Argento come miglior film e ha ottenuto numerose candidature ai David di Donatello). Il concorso internazionale ha ricevuto quasi mille cortometraggi da 70 Paesi di tutto il mondo, la giornata di proiezione dei 10 corti finalisti è domenica 4 marzo alla Mediateca Regionale Sergio Fregoso dalle 17.