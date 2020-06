La Società Dante Alighieri dedica un incontro a Emily Dickinson

La Spezia - Venerdì 26 giugno alle ore 17,30, preceduto dai saluti del Cav. Pietro Baldi e introdotto dal dott. Carlo Raggi (rispettivamente Presidente e Vice Presidente della Società Dante Alighieri della Spezia) il Prof. Alessandro Bertirotti, antropologo della mente e docente presso l’Università di Genova terrà una pubblica conferenza, dal titolo “La mia lettera al mondo, ovvero Emily Dickinson”, incentrata sulla nota e importante poetessa statunitense dell’Ottocento. La relazione, tenuta nell’ambito delle conferenze organizzate dalla Società Dante Alighieri della Spezia con il patrocinio del Comune di Sarzana, potrà essere seguita in diretta Skype semplicemente connettendosi al link ; https://join.skype.com/oe0MoPTJ9Gq0 avendo cura di disattivare il microfono. Al termine dell’esposizione potranno essere rivolte domande al Prof.Bertinotti, tanto direttamente (previa attivazione del microfono quanto basta per porre il quesito) quanto per iscritto utilizzando la chat di Skype. Laureato in Pedagogia all’Università degli Studi di Firenze, con una seconda laurea in Pianoforte presso il Conservatorio Statale di Musica di Pescara, è attualmente



Docente di Psicologia per il Design presso il Dipartimento di Architettura e Design (DAD) della Scuola Politecnica dell’Università degli Studi di Genova, e di Antropologia della mente presso la Universidad Externado di Bogotà. Autore di libri, ha oltre sessanta pubblicazioni a suo attivo; fra i più recenti: Blockchain, il futuro tra le mani (scritto con Katia Bovani), La mente Ama ,Diversamente Uguali : tre esempi di progetti editoriali voluti dal Prof. Bertirotti per trovare le

chiavi di accesso alla comprensione del mondo, e soprattutto per la ricerca di un messaggio concreto da applicare al quotidiano.