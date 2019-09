La Skaletta riparte con il botto. Tornano i concerti e le lezioni di ballo

La Spezia - Riparte alla grande la stagione autunnale dello storico Arci Rock club "Skaletta" che è pronto con una serie di concerti e iniziative. La stagione dei concerti riparte il 28 settembre con un calendario ricchissimo di appuntamenti.

Per l'apertura di quest'anno il club, che proprio nel 2019 ha festeggiato i 25 anni di attività, ha organizzato le cose in grande. Per la giornata del 28 la festa comincia alle 18 con Francesco Ciaponi studioso di storia della grafica e di editoria indipendente ed editore di libri e riviste sul tema, che ci presenterà il numero 1 della sua nuova creatura: Friscospeaks, una rivista semestrale ricca di articoli, illustrazioni, fumetti e molto altro riguardante la cultura underground. Francesco sara' affiancato da Elena Della Rocca , talentuosa artista spezzina che offrirà una performance di disegno dal vivo.



Dalle 22.30 si esibiranno quattro band: gli storici RanXerox, band dei primi anni '80 con radici nel punk e nella new wave, terranno un esclusivo "reunion show". Con loro ci saranno Nadja Proyect, Silent Souls e Morose ad infiammare la serata. Prima dei concerti, reading di poesia con Jonathan Lazzini e Ted Malvern, sommi poeti spezzini.



La Skaletta non è solo concerti ma è ricca di tante attività collaterali. Infatti, il 12 settembre torna il consolidato appuntamento del giovedì con la danza. Per l'occasione infatti la pista da ballo della Skaletta diventa un luogo di lezione adatto per cimentarsi nel Lindy hop e i balli swing. Per la sera del 12, dalle 21 alle 22 è previsto anche un ripassone di shimsham che l'anno scorso ha riscosso enorme successo. Per partecipare sono necessarie la tessera Arci, come per tutti gli eventi organizzati dal circolo, e un paio di scarpe comode. Il workshop è per tutti i livelli, anche per principianti. La serata poi proseguirà fino alle 24.



(foto: repertorio)