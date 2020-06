La Skaletta fiorisce e riapre al pubblico

La Spezia - "Dal ’94 affrontiamo sfide senza mai tirarci indietro. Dopo un momento di choc iniziale, abbiamo deciso di considerare questo periodo “particolare” come un’ennesima, difficile, scommessa. Dal 3 giugno potremo finalmente rivederci". Cosi i gestori e titolari del rock club "La Skaletta" di Via Crispi annunciano la riapertura dopo il lockdown.

Dalla pagina Facebook di descrizione all'evento raccontano: " Ci siamo ingegnati per ri-accogliervi in un ambiente rinnovato, con una veste più colorata e “fiorita”, ma soprattutto in sicurezza, adeguandoci alle normative vigenti. Avremo orari diversi da quelli a cui siamo e siete abituati (saremo aperti dalle 18.00 alle 24.00) con una serie di eventi appositamente pensati per il nuovo spazio esterno: live acustici, reading e dj set “da ascolto” , accompagneranno i vostri (e nostri) aperitivi e “dopo cena”, una Skaletta estiva nuova versione".



"Inaugureremo con una mostra che per noi significa molto - raccontano -: sarà ad opera di Manuela Bordone, che sicuramente conoscete come Manubi, qui in modalità ManuBIC. (!)

Non vogliamo anticiparvi di più per non spoilerare nulla. Noi ci siamo, abbiamo lavorato e stiamo lavorando sodo con tanti amici che ci sostengono e che come noi non vedono l’ora di poter tornare “alla normalità”.

Ecco qualche accortezza per tornare in Skaletta: "Visto il numero ristretto di accessi consentiti ci sarà la possibilità di prenotare (online o telefonicamente) per garantirvi l’ingresso assicurato. Non vogliamo rovinarvi la sorpresa, vi aspettiamo il 3 giugno dalle 18.00 per potervela presentare orgogliosamente di persona".



PER PRENOTARE:

Messaggio a questa pagina o

Messaggio Whatsapp a: 3299270244 / 3201825335

Specificando orario e numero di persone