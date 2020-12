La Piazza Comune continua il lavoro con le scuole cittadine grazie al progetto contro l’odio online

La Spezia - Le attività dell’Associazione La Piazza Comune continuano con attività da remoto. Il progetto educativo dedicato al contrasto all’odio online entra sempre di più negli istituti scolastici di diverso ordine e grado. Oggi, infatti, martedì 1° Dicembre l’associazione è stata ospite della Scuola Primaria Don Mori. Il progetto proposto alla scuola è stato ben voluto dai professori, Nicola Mei (membro dell’Associazione), Gaia Beltramo, Francesca Marrone, Maria Carlucci, Caterina Corsaro, Maria Corsaro e Liliana Daga che hanno colto l’occasione per veicolare queste tematiche ai propri studenti di quinta elementare. L’incontro tratterà la questione sotto diversi fronti, con l’intento di conferire ai ragazzi gli

strumenti adeguati per comprendere, combattere gli episodi di odio online e sensibilizzare sul tema.



Marta Michelis, esponente del progetto racconta: "I giovani hanno spesso poca consapevolezza dello strumento e delle ricadute di quest’ultimo a livello psicologico, formativo e fin da piccoli è giusto indicare loro alcune evidenze su un tema quotidiano come il contrasto a forme aggressive di confronto". I membri dell’associazione che hanno partecipato come relatori all’incontro sono, Cristina Raso, esperta di comunicazione digitale, Marta Michelis, appassionata di progettazione sociale e comunicazione positiva - per trattare la tematica dal punto di vista sociologico, filosofico e comunicativo - e Federico Lera, avvocato e membro della Task Force Hate Speech di Amnesty International che ha discusso gli aspetti legali del fenomeno. Il progetto è stato proposto ad altre scuole della nostra Provincia con l’intento di coprire tutte le fasce di età. Per informazioni, partecipare ai progetti potete scrivere alla mail dell’Associazione La

Piazza Comune: lapiazzacomune@gmail.com