La Pfm canta De André al Civico

La Spezia - Grande attesa per il concerto della PFM in programma domani sera, venerdì 6 dicembre (ore 21), al Teatro Civico della Spezia. La storica band torna sui palchi di tutta Italia in occasione del quarantennale dei live Fabrizio De André e PFM in concerto e a vent’anni dalla scomparsa del poeta, con PFM canta De André – Anniversary.



Un tour per celebrare il fortunato sodalizio con il cantautore genovese e riproporre una serie di concerti dedicati a quell’evento. Per rinnovare l’abbraccio fra il rock e la poesia, alla scaletta originale vengono aggiunti anche brani tratti da “La buona novella”, completamente rivisitati dalla band. Sul palco due ospiti d’eccezione: Flavio Premoli, fondatore PFM, con l’inconfondibile magia della sua tastiera, e Michele Ascolese, chitarrista storico di Faber.



La Premiata Forneria Marconi è un gruppo musicale molto eclettico ed esuberante, con uno stile distintivo che combina la potenza espressiva della musica rock, progressive e classica in un'unica entità affascinante. Nata discograficamente nel 1971, la band ha guadagnato rapidamente un posto di rilievo sulla scena internazionale e continua fino ad oggi a rappresentare un punto di riferimento.



Ingresso (prevendita inclusa)



I platea e barcaccia: € 52



II platea e pachi I fila: 48



I galleria e palchi II fila: € 37



II galleria e palchi III fila: € 29







Info e prenotazioni: Teatro Civico La Spezia, via Fazio 45 e via Carpenino, tel. 0187.727521. Da lunedì a sabato, ore 8:30-12:00, mercoledì anche 16:00-19:00. Oppure www.vivaticket.it