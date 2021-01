La Notte nazionale dei licei classici si farà anche alla Spezia

La Spezia - Torna la Notte nazionale dei licei classici. Il Costa, nonostante la pandemia, ha già cominciato a programmare la kermesse che ogni anno a gennaio (lo scorso anno fu il 17) celebra le "antiche lettere”, dimostrando le abilità dei propri allievi. Il periodo buio che ha costretto tutti a una didattica a distanza, sboccerà ancora una volta in una maratona di lettura di testi classici, performance-lezione di argomento letterario, storico e scientifico, dibattiti, a ribadire l’importanza delle nostre radici culturali e l’attualità formativa di questo percorso di studi.

E ancora teatro e musica, danza, l’ormai “mitico” concerto e quanto la fantasia, la voglia di fare e l’amore per la scuola saprà mettere in atto. Poco importa se non potrà ancora essere evitato il distanziamento sociale o se alcune parti non potranno essere in presenza. Il 28 maggio, in Piazza Verdi, dentro le aule e nella biblioteca, i ragazzi del liceo classico daranno vita ad una manifestazione che come tutti gli anni saprà emozionare i partecipanti e stupire per la loro creatività.

Il Costa infatti, grazie alla sua formazione culturale globale, coniuga e bilancia lo studio della civiltà classica e della cultura umanistica con la cultura e la metodologia scientifica, le competenze comunicative e linguistiche delle lingue straniere e degli altri linguaggi (artistico, teatrale, musicale, corporeo) che contribuiscono a formare la personalità dell’individuo e lo fanno crescere non solo in conoscenze, abilità e competenze, ma anche sul piano valoriale.

Alla fine della primavera, la Notte nazionale dei licei classici, segnerà, per i docenti e gli allievi del liceo Costa, ma per la città tutta, invitata all’evento, un primo lento ritorno alla normalità, il sentirsi di nuovo parte di una comunità. La possibilità di rientrare a fare scuola in presenza da lunedì prossimo fa riaccendere la fiamma della speranza in tutti noi.